曾參演過《幾度夕陽紅》、《在水一方》、《煙雨濛濛》、《庭院深深》等瓊瑤電視劇、獲得金鐘獎肯定的70歲女星谷音，當年隨前夫移民美國不久後離婚，她獨自帶大的34歲的女兒Christina，今年4月底與交往12年的男友Alen在美國洛杉磯結婚，她9日晚上與老公Robert在台北為女兒辦歸寧宴。與老公及女兒、女婿一起站在台上的谷音還笑說：「好像兩對新人！」

谷音表示，因很多親友無法親赴美國參加婚禮，因此席開15桌在台北宴客。這場歸寧宴賀客盈門，除了由陳凱倫擔任主持人，與谷音有數十年情誼的演藝圈好友趙樹海、陳美鳳、製作人伍宗德與周雅芳夫婦、楊燕、陸一龍、柯叔元等藝人都親自出席祝賀。僑委會委員長徐佳青也擔任證婚人，並代表賴清德總統致贈「締結良緣」中堂祝賀新人。Christina笑說，她以為只是吃個飯，到場才發現冠蓋雲集，除了許多資深藝人，還有許多政要、民代，坦言有嚇到。

谷音（左起）與女兒Christina、女婿Alen及老公Robert上台感謝賓客。（林淑娟攝）

回到台灣為女兒辦歸寧宴，谷音感動地說「我很幸福，女兒現在也很幸福」，尤其看到她出道後曾經待過的華視大家庭、以及台視、民視、中視的朋友、圈內製作人等好友都在場，她特別有感而發，「很難得，幾十年了，今天能聚在一起，感謝大家來分享我的快樂」。

僑委會委員長徐佳青（左起）擔任證婚人，並代表賴清德總統致贈中堂，祝賀谷音與女兒Christina、女婿Alen及谷音老公Robert。（林淑娟攝）

谷音說，女兒從小住在美國，但她每一年都會帶女兒回台灣、讓女兒去國語日報學中文，女兒人生歷程最值得一提的是11歲曾演過伍宗德製作的戲，「今天就是希望讓伍哥、朋友們，你們這些小時候見過她的人知道我的女兒長大了，因為你們都知道我的人生路是怎麼成長的，知道你們都替我很高興」。

楊燕、製作人伍宗德與周雅芳夫妻、陳美鳳親向谷音恭喜。（林淑娟攝）

當她一開口說「我要跟女兒說，媽媽一路帶妳長大⋯⋯」，隨即哽咽，「我克服了所有困難。我以自己為榮，也以妳為榮」。她鼓勵女兒要勇敢面對人生，要珍惜眼前人，「我真的很喜歡Alen。人家都對孩子說，如果結婚後吵架、有什麼問題，都可以回家來，我要跟妳說，如果有什麼問題，請妳回來時把Alen一起帶回來」。Christina也動容地感謝媽媽，「我很清楚，您養我長大很不容易」。

趙樹海（右二）、周雅芳等人與谷音及老公Robert開心合影。（林淑娟攝）

與谷音有深厚情誼的主持人陳凱倫，也特別為在場賓客重溫這對新人是從「一片披薩」開始的命定緣分，他說，12年前，在美國的一家披薩店，Alen是助理醫師，擔任網路科技工程師的Christina推門走進來，兩人一對眼，命運就開始了，「下一秒，Christina走出門時被人撞了一下，披薩瞬間飛了，直接飛到Alen的腳上」，接下來的畫面就好像美國電影裡「男女主角邂逅」情節，「Christina蹲下去撿披薩，抬頭一笑，就決定了今天我們坐在這喝喜酒的緣分。不就是良緣天定？」