2028支持度「賴清德VS隨便誰」 票數一面倒網友留言笑翻！

賴清德歷經大罷免32比0遭完封，又被美國智庫評為「魯莽的領導人」，內外交迫。展望2026南、高首長防守戰，尚未確定綠營候選人穩佔優勢。賴清德的2028是否有黨內挑戰者尚未見跡象，但若賴參選2028，有脆友KUSO發起「賴清德VS路邊隨便誰」投票，賴竟僅獲15％支持，引發熱議。

國內政局歷經國民黨主席選舉紛爭，10月18日鄭麗文確定當選後，藍、綠、白形勢略有盤整動盪。賴清德執政表現方面，根據10月23日《美麗島電子報》所公布的民調顯示，賴清德滿意度40.1％，不滿意度53.3%，依然有過半不滿，但至少守住4成的大選盤。

但賴的仇恨值疑似仍居高不下，近日Threads社群竟有脆友發起惡搞投票，他說自己沒有政治立場，但2028總統大選支持誰？這題投誰答案很明顯！結果共有677個脆帳號投票，「民主價值賴清德」僅獲得15％支持，而「路邊隨便誰」竟大勝，拿到85％支持。反映出賴的不得民心。

在YT有10.4萬訂閱的Vtuber「高雄林小姐」8日在其直播節目談到這個投票，她直呼「看完以後，我還是不知道，他是不是反串？」因為她查看發起投票的脆友的個人檔案，寫滿了「挺台灣」、「台灣是我的國家」、「中華民國是地名」、「大罷免大成功」。林小姐表示「你是反串的吧！」

其他脆友在該投票下留言「我家的貓來當總統，都比賴清德還要好」、「我有沒有看錯這懸殊的比例？」、「結果笑死」、「選項太少了，所以抱歉了清德」。