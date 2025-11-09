中國商務部9日公布，將暫停實施對鎵、鍺、銻和石墨在內的關鍵礦產管制措施。根據外媒報導，歐盟約98%的關鍵稀土進口來自中國，美國則是80%。而要完全代替中國稀土需要8到12年的時間，就國防工業而言，歐洲沒有這麼多時間。

中國商務部9日公布，將暫停實施對鎵、鍺、銻和石墨在內的關鍵礦產管制措施。中國商務部網站9日公布通知，經批准，自即日起至2026年11月27日，商務部公告2024年第46號「關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告」第二款暫停實施。

根據中國商務部2024年12月公布的2024年第46號公告，第二款內容為「原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。」

根據《紐約時報中文網》7日報導，稀土是F-35戰鬥機、無人機、潛艦、戰斧導彈、雷達等美歐武器技術的關鍵原料，也是歐洲重整軍備計劃中的關鍵物資。

報導指出，歐盟約98%的關鍵稀土進口來自中國，依賴度甚至高於美國——美國80%的相關稀土從中國進口。儘管稀土在全球分布廣泛，但開採和提煉難度極大。

報導引述「歐盟安全政策智庫歐盟安全研究所」的看法指出，若關鍵礦產供應中斷，「重整軍備便無從談起」。

另外，報導根據諮詢公司SFA牛津的分析師預測，實現對中國稀土的「完全多元化替代」需要8至12年。但就國防工業而言，歐洲沒有這麼多時間。