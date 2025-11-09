北市溪口國小女球員曾品瑄（右）在U19籃球聯盟賽事面對男球員對抗毫無懼色。（U19籃球聯盟提供）

U19籃球聯盟9日在台北市北安國中進行的U12福康盃組出現「全女孩陣容」，溪口國小開賽擺出「五仙女」陣容面對五華國小男子對手，比賽過程溪口國小也穿插男球員「支援」，最終以13比80懸殊比數落敗，但也讓小球員獲得滿滿收穫。

U19籃球聯盟目前未開設女子組，俱樂部球隊多有女球員登場，唯獨溪口敢排出5名女球員同時上場，教練鄧安明笑說：「U19聯盟的比賽都是假日打，我讓學生自由報名，結果女籃有9位女孩報名，意願還比男生球員高，我本來期望是男女球員各半。」

面對「陰盛陽衰」的隊員分配狀況，鄧安明笑說，其實校內男、女籃經常交流賽，女孩們對於對戰男生對手並不陌生，「反而她們跟男生打球的時候，會做出令我出乎意料的動作，就讓她們在沒有戰績壓力的地方多嘗試、多吸收經驗。」

溪口開賽擺出蘇語琋、陳妍蓉、曾品瑄、林璽悅、高凱暄先發的全女孩陣容，但面對殘酷開局，遭到對手23比0猛攻，直到第1節槍響前溪口國小才由替補簡亘妤投進壓哨球開胡，之後偶有穿插男球員，第3節又由「女團」全面接手，第4節再交給男隊員們，儘管雙方對抗有落差，勝方五華國小全力以赴，給足溪口女將們最大尊重，最終以67分分差結束比賽。

投進溪口國小全隊全場第1球的簡亘妤今年六年級，是去年開始打球的這批女籃球員之一，當時被教練相中後抱著姑且一試的心態，還真的考上籃球隊，「可能因為爸爸、媽媽、姊姊都會打一點球，我比較有興趣，他們都很支持我打球，而且沒有影響到課業。」