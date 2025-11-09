俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)在缺席幾天後，在周日公開接受俄羅斯媒體的專訪，顯示他的地位應該還沒有出現問題。在訪談當中，他表示準備與美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)舉行面對面會晤。但同時，他堅持認為在討論烏克蘭戰爭時，必須考慮到「莫斯科的利益」。

拉夫羅夫在於俄羅斯新聞社(Ria Novosti )的採訪中表示：「討論烏克蘭問題，並推進雙邊議程非常重要。因此，我們準備先通過電話溝通，並準備在必要時，舉行面對面會面。」

周五，克里姆林宮駁斥媒體報導稱「拉夫羅夫表現不佳，華盛頓的談判缺乏成果，已被俄總統普丁所厭棄」的相關說法。

拉夫羅夫在採訪中表示，普丁和美國總統川普今年夏天的「阿拉斯加會談」，應該視為一個里程碑，並且繼續作為結束對烏克蘭軍事行動的潛在協議基礎。

拉夫羅夫說：「當時，美國人向我們保證，他們能夠確保（烏克蘭總統）澤倫斯基不會阻礙和平進程。顯然，在這方面出現了一些困難。」

拉夫羅夫在訪談中也多次抨擊歐洲各國領導人，聲稱「布魯塞爾和倫敦正試圖說服華盛頓放棄透過政治和外交手段解決危機的意圖，轉而全力對俄羅斯施加軍事壓力」。

儘管川普政府和其他方面努力鼓勵談判，但俄羅斯對烏克蘭的全面入侵仍在繼續。