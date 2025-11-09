李四川若出線誰會當選新北市長？ 3.6萬網友預言結局太震撼 @ChinaTimes ​

新北市長選戰提前開打，立委蘇巧慧獲民進黨選對會拍板徵召，而國民黨台北市副市長李四川呼聲高，但新北市副市長劉和然公開形象照，對外宣示「準備好了」，民眾黨主席黃國昌則已經成立競選總部。《中時新聞網》YouTube頻道9日針對「民進黨蘇巧慧已確定代表綠營參加新北市長選舉，若藍白陣營最後由目前呼聲最高的李四川出線，請問你預估最後誰能當選新北市長？」進行網路投票，截至9日晚上，高達85%的網友選李四川。

《中時新聞網》YouTube頻道9日起針對「民進黨蘇巧慧已確定代表綠營參加新北市長選舉，若藍白陣營最後由目前呼聲最高的李四川出線，請問你預估最後誰能當選新北市長？」進行網路投票，提供4個選項「李四川」、「 蘇巧慧」、「另有黑馬 」、「不知道／無法預估」讓網友選擇，截至9日晚上11點18分，已有2.6萬名網友投票，85%的網友選李四川85%； 4%的網友選蘇巧慧；8%認為「另有黑馬」； 3%認為「不知道／無法預估」。

網友留言表示，「為了下架民進黨， 我可以投李四川」、「支持阿川伯，認真負責、會做事的人」、「四川伯可是老實人啊」、「新北人雪亮眼睛知道李四川是好市長」、「做事情有經驗、責任心、懂大型公共建設的川伯！讚」、「支持川伯」、「李四川有在做事有目共睹，從高雄到台北用力推」。