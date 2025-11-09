南韓女星泫雅9日晚間在澳門舉行的WATERBOMB音樂節上突然暈倒，當時現場觀眾發出驚呼聲，兩名女舞者立刻上前查看狀況，隨後一名男工作人員將她緊急抱離舞台。畫面曝光後掀起熱議，粉絲紛紛留言關心，擔心她的健康。稍晚，泫雅在IG以一張黑底圖報平安，並親自向粉絲致歉，強調「我真的沒事，請不要擔心我」。

泫雅在貼文中表示，這次表演距離上次登台雖然只隔短短一段時間，但她非常希望以更好的狀態出現在大家面前。卻因身體狀況出意外，她自責地表示：「我覺得自己沒有做到一個專業藝人該有的樣子，而且說實話，我什麼都記不太起來」透露當下暈倒瞬間幾乎失去記憶，但她在反覆思考後，仍希望親口向大家說明情況並表達歉意。

泫雅接著向到場支持的粉絲致歉，表示許多澳門觀眾以及A-ings(粉絲名)都特別花錢來看這場表演，但她卻暈倒了，對此她感到非常抱歉。文中多次重複「對不起」，可見她對讓觀眾擔心感到相當懊悔。

最後，泫雅承諾會好好照顧身體、努力訓練體能，「我會努力增強體能，持續努力。如果一切都如我所願當然最好，但我會盡我最大的努力。」她感性表示，自出道以來即使有許多不足，粉絲仍一直給予愛與支持，讓她非常感激。泫雅也再度報平安：「我真的沒事！別擔心我！晚安各位，祝你們睡個好覺。」以溫暖語氣安撫粉絲。