美國政府持續停擺，影響層面不斷擴大，就連保家衛國的軍人也受到影響。儘管五角大廈暫時從研發預算中挪用經費填補「軍餉窟窿」，可是仍有越來越多的軍人家庭不得不依賴食物銀行度日，媒體更揭露，其實多年來，有相當多的美國軍人家庭一直在為溫飽問題發愁。

「每次去食品發分站，我都能從丈夫臉上看到那種表情，我為不得不去領取免費食物而感到羞愧」。艾莉西亞（Alicia Blevins）的丈夫Nathaniel是駐紮在北卡羅來納州勒瓊營（Camp Lejeune）的一名海軍陸戰隊下士，每月薪資為3200美元（約新台幣10萬元）。然而，扣除車貸、信用卡、電話費、保險與其他帳單後，他與妻子艾莉西亞通常每月僅剩約350美元（約新台幣1.09萬元）可用。

艾莉西亞雖積極求職，卻因就業市場低迷而無法找到工作，只能前往軍事基地附近的食物銀行領取義大利麵與罐裝醬料。

據《華爾街日報》報導，艾莉西亞一家的狀況並非個案。根據軍人家庭諮詢網絡（Military Family Advisory Network）與聯邦研究機構的調查，約四分之一的現役軍人及其家庭面臨食物不足的問題。頻繁的基地調動、部署、單一收入來源與配偶失業等因素，使得許多軍人家庭的財務狀況捉襟見肘。這一問題歷經多屆政府仍未得到解決。

在德州胡德堡（Fort Hood）附近哈克高地（Harker Heights）的一個大型娛樂中心內，數十名身穿制服的士兵與抱著嬰兒的軍人妻子從清晨5點就開始排隊，比10月底的軍人食品救濟站開放時間提前了1個半小時。「2個星期前我們排了4個小時的隊，」丈夫是陸軍特種兵的Alexis Stiles一邊抱著8個月大的孩子，一邊說道，「這本不該是我需要承受的壓力」。

Alexis Stiles一家僅靠一份收入維持生計，這在軍人家庭中並不罕見，主要是因為頻繁的搬遷使得配偶很難找到長期穩定的工作。即使找到了工作，有時也只能在聯邦政府部門謀生，如今則因為政府停擺而領不到薪水。

非營利組織「武裝部隊基督教青年會」（Armed Services YMCA）表示，自10月1日政府關門以來，胡德堡附近的2個食物發放點，領取食物的人數激增40%。該組織的全美據點從2021年的8個發放點增加到今年的22個，而接受這些食品救濟的軍人及其家屬數量，從2021年的近6.2萬人增至2024年的超過13.6萬人。

10月23日，在胡德堡附近舉行的食物銀行活動，吸引了286戶家庭前來，其中60戶為首次參加。軍人與家屬排隊，蜿蜒穿過一排排健身器材，等待進入一間擺滿了花生醬、果醬、罐頭蔬菜、義大利麵、湯品和一些新鮮食品的小房間。

「我們的軍人不應該經歷這樣的處境，」艾莉西亞難過指出。她透露，丈夫9月從南加州調任至北卡羅來納州時，他們一家的搬家費用高達6000美元（約新台幣18.78萬元），至今仍未獲得報銷。軍方人員告訴她，搬家費用的報銷可能會延遲到政府停擺結束後才能進行。