韓國經紀公司Fantagio為宣傳歌手車銀優的新專輯《ELSE》舉辦自動語音（ARS）活動，粉絲可撥號聽他預錄的問候語。然而活動開始後湧入逾10萬通電話，部分粉絲誤撥相似號碼，導致民眾接到騷擾來電。Fantagio澄清正確號碼為「070-8919-0330」，並向受害者致歉。

《朝鮮日報》報導，Fantagio近日為了宣傳車銀優的個人迷你專輯《ELSE》，推出電話互動活動。粉絲只要撥打社群媒體公布的指定號碼，就能聽到車銀優預錄的語音「最近過得好嗎？我的專輯怎麼樣？有沒有常想我？我想你。」

報導指出，該活動自11月4日下午3點半開始，短時間內湧入超過10萬通來電，導致系統延遲。不過，部分粉絲因輸入錯誤號碼，誤撥至與活動號碼相似的電話，造成一般民眾接到大量騷擾來電。

對此，Fantagio隨後發聲明強調，官方號碼為「070-8919-0330」，僅該號碼可使用，呼籲粉絲確認正確撥號，並向因此受影響的民眾表達「真誠的歉意」。

據了解，車銀優7月底入伍，目前正在陸軍軍樂隊服現役兵役。他於10月31日在慶州市舉行的APEC峰會歡迎晚宴上擔任主持人，引發關注。其入伍前錄製的新專輯《ELSE》將於本月21日下午1點在各大音源平台上線，而他主演的電影《First Ride》也於近日上映。

