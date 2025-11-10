現今社會網上一旦有東西爆紅，就會吸引民眾搶購使用，但來路不明的東西亂用小心身體出問題！大陸南京一名40歲女子美美（化名）因為皮膚問題，長期使用「萬能網紅神藥」，但身上突然出現紫紅色梭形裂紋、臉部腫圓、高血壓等症狀，就醫後確診「繼發性腎上腺皮質功能減退」；對此，醫師也指出，這類宣稱無激素的藥膏，其實暗藏強效激素，長時間使用會對健康造成危害。

根據陸媒《揚子晚報》報導，來自南京的美美10年前右小腿首次出現紅斑、瘙癢，反覆搔抓後逐漸擴散全身，她在網路上看到一款號稱「包治百病、純中藥製作」的藥膏，抱著嘗試心態購買使用。初期藥膏止癢效果明顯，不過一旦停藥症狀立即復發，甚至更嚴重，因此她為減緩不適，每天使用長達10年。

隨著時間推移，美美近期出現皮膚裂紋像蛇皮般延伸至背部、胸前與四肢，臉型也變腫又圓、體重增加，並伴隨高血壓、疲勞、腹痛與腹瀉等全身症狀。美美在雙腿腫脹、手麻、頻繁噁心嘔吐等情況下，生活嚴重受影響，在家人催促下才前往醫院就診。

經檢查後，醫師發現美美體內皮質醇分泌全面下降，符合腎上腺皮質功能減退的特徵。主治醫師表示，美美長期使用含強效激素的藥膏會抑制自身腎上腺功能，導致激素依賴性皮炎、皮膚萎縮、色素沉著與裂紋等問題，嚴重時甚至引發全身代謝異常。

醫師提醒民眾，皮膚用藥絕非小事，尤其是激素類藥物，必須在醫師指導下使用。網路上購買「神藥」或不明藥膏不僅可能延誤治療，還可能讓原本的皮膚小問題演變成「大內科病」，造成不可逆健康損害。

而有專家建議，凡是出現皮膚瘙癢、紅斑、皮疹等症狀，應立即前往正規醫院皮膚科檢查，避免自行購買來歷不明的藥膏，並依醫師處方進行科學治療。

