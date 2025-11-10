Škoda全新第二代Kodiaq RS 4x4有著不同凡響的懸浮式車頂與RS專屬黑色D柱，車頭全新造型更顯霸氣。（陳大任攝）

七人座SUV市場需求不斷擴大，多數產品雖然訴求可供多人乘坐以及載物彈性，可是一旦滿載、負荷加重，反而凸顯出動力相對不足的現象。原本就以強勁動力為特色的Kodiaq RS 4x4，在第二代換上動力更強的EA888 EVO4引擎，最大馬力從245hp增加至265hp，最大扭力亦從37.8kgm提升至40.8kgm，0-100km/h加速縮短0.2秒（第一代6.6秒。第二代6.4秒），極速更從第一代的223km/h提高至231km/h。

Škoda Kodiaq RS 4x4車身大量採用黑化設計，藉以凸顯其野性風格。（陳大任攝）

第二代Kodiaq RS 4x4引擎受惠於渦輪增壓器升級、365bar高壓噴油嘴、全新活塞設計、引擎熱能管理、可變汽門正時/揚程、整合式排氣歧管等六大核心科技，搭配結合性能、耐用與舒適的全能型DQ381雙離合器7速變速箱，不管是日常代步、熱血操控或是滿載出遊，都能提供駕駛者低速平順、高速直接的動力輸出，讓每趟出行都能輕輕鬆鬆、游刃有餘。

此外，讓人特別有感的「Dynamic Sound Boost 動態聲浪增強系統」，可於車內、車外同步營造濃烈運動氛圍，為感官帶來震撼體驗；七種駕駛模式（節能 Eco、舒適 Comfort、正常 Normal、運動Sport、越野 Offroad、雪地 Snow、個人化 Individual）則可依路況與駕馭需求，透過Smart Dials智慧旋鈕切換；全新進化的DCC Plus升級版主動懸吊控制系統具備獨特的雙閥門設計，可提供從舒適到硬派、多達15段阻尼調校，以兼顧日常行駛的舒適性與激烈操駕的運動需求。

儀表控台滿滿的RS跑格，黑色頂篷、搭配RS專屬紅色縫線以及鈦晶銀格紋飾板。（陳大任攝）

全新三幅式運動方向盤握感極佳，6點鐘位置嵌有RS專屬銘牌。（陳大任攝）

Smart Dials智慧旋鈕可快速調整音量、風向與駕駛模式等多項功能。（陳大任攝）

10吋數位儀表有多種顯示介面，還可顯示導航方向指引（左）的圖案。（陳大任攝）

「DCC Plus」動態底盤控制模式可提供15段阻尼調整，以貼合車主當下的駕馭需求。（陳大任攝）

第二代Kodiaq RS 4x4不只跑得快，還有越野能力，其配備的Haldex 4x4四輪驅動系統，是透過位於前後軸之間的電控液壓多片式離合器來傳遞動力，並搭配多組感測器（輪速感測器、轉向感測器、加速度感測器、油門感測器、引擎轉速感測器、扭力感測器等），不斷偵測行駛狀況以確保動力最佳分配，甚至可將動力100%傳送至後軸或85%傳給單一輪胎，大幅提升脫困能力。

於越野模式下，中控螢幕切換至可顯示輪胎轉向角度的頁面。（陳大任攝）

第二代Kodiaq RS 4x4外觀透過專屬黑化水箱護罩、後視鏡蓋、車頂行李架、D柱及前保桿導風口與前下進氣壩等亮黑色元素，強化源自於品牌傲人的Rally Sport血統。內裝透過細膩質感與科技氛圍營造獨特的駕駛座艙，10吋全彩儀表與13吋觸控資訊娛樂系統帶來直覺的數位操控體驗，HUD則將車速及自動跟車等重要資訊即時投射於前擋風玻璃，最大輸出功率725W的德國CANTON頂級音響帶來沉浸式的聆聽體驗。

CANTON環繞音響配備13支揚聲器、1支重低音、16聲道擴大機。（陳大任攝）

抬頭顯示器可顯示時速以及ACC主動式定速跟車、車道輔助功能，並可分辨出前車為機車（如圖）或是汽車。（陳大任攝）

作為七人座SUV霸主，第二代Kodiaq RS 4x4後車廂並未因其運動化車型的身分而有所降低，第二排座椅具備40:20:40滑移與傾倒功能，第三排則採50:50收折設計，載物空間可自340L標準容積最高提升至2035L，加上腳踢感應與接近解鎖功能，讓車主享受駕馭樂趣之餘，也能充分滿足全家出遊的需求與樂趣。

受惠於第二排40:20:40座椅及第三排座椅皆可前傾打平，行李廂容量可340L擴大至2035L，還可依照裝載物品的長短、大小調整出不同模式，廠方貼心提供的雙面墊板（上圖左絨面、上圖右防污面）可依物品的性質轉換使用。（Škoda提供）

行李廂提供伸縮遮簾（後）、固定板（前左）、防護網（前中）、摺疊箱（前右）等多項配件。（陳大任攝）

固定板下方有魔鬼氈黏於底板，再依裝載物品的形狀調整出固定的範圍及角度，相當實用。（陳大任攝）

摺疊箱可隨時作為收納之用，不用時收摺於底板下方。（陳大任攝）

在安全面向上，Kodiaq RS 4x4導入多項Skoda最新世代聰明Eye安全科技。車體結構約28%採用熱成型高強度鋼，強化座艙對衝擊能量的吸收與分散，標配9具防護氣囊與Travel Assist 2.0智慧駕駛輔助科技，更獲得Euro NCAP歐洲撞擊測試五顆星殊榮。

全新第二代Kodiaq RS 4x4不僅在七人座SUV領域的「全能移動生活」做出完美詮釋，更為追求多元使用情境與高品質生活體驗的消費者，帶來全方位的現代SUV解決方案。

RS專屬多材質運動化座椅有良好的包覆性，頭枕飾以RS圖案。（陳大任攝）

雙前運動座椅皆具8向電動調整、加熱以及3組記憶功能。（陳大任攝）

中控台下方雙無線充電板具止滑與通風降溫功能，上方置物空間有照明燈。（陳大任攝）

第二排座椅可因應不同乘坐場景前後滑移，椅背還可調整傾斜角度。（陳大任攝）

大面積天窗帶來極佳採光效果與不受壓迫的視野。（陳大任攝）