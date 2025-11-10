三名子女控訴親生父親阿國（化名），從他們出生起便未盡一絲父職，不僅家暴母親、沉迷賭博，還屢次進出監獄，連祖母都被他逼得變賣土地救急。法官審酌，阿國確有多年疏離與虐待事實。日前依法宣判，三人獲准免除對父親阿國之扶養義務。

判決書指出，三名子女為阿國與前妻小萱（化名）所生，離婚前，阿國就時常不歸家，動輒施暴、四處拈花惹草，對家庭毫無責任感。離婚後，小萱帶著尚在襁褓中的老三回娘家由外婆扶養；老大、老二則由年邁的祖母與伯父辛苦拉拔長大。祖母靠賣菜維生，伯父則以資源回收貼補家用，三名孩子一路在艱困中成長。

孩子們指控，40年來父親阿國從未給過生活費，偶爾回來也只是伸手要錢。甚至為了替他還債、供應賭資，祖母被迫賣掉祖厝、土地，最後家徒四壁。更誇張的是，父親幾乎一生都在監獄與外面的世界之間進出，對子女不聞不問。

法院調查發現，阿國名下雖有4輛老舊汽車，但財產總額為零，目前僅靠每月8329元中低收入老人生活津貼維生。雖然生活清寒，但回顧過往，他對子女的疏離與忽視已非一朝一夕。法院調閱資料，確認阿國自老三尚在嬰兒時期起，就多次入獄服刑，長年未在家中。

阿國在審理期間未到庭、也未提出任何陳述。反觀三名子女在法庭上激動表示，從小沒有父愛，也沒聽過一句關心話，父親只在要錢時才記得他們的存在。母親小萱也表示，離婚前阿國常毆打她，阿國賭博成性，家裡有時連米都買不起，離婚後更未曾探望孩子。

法官指出，依民法第1118條之1規定，若受扶養者（父母）對負扶養者（子女）無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，法院得免除子女之扶養義務。本案中，阿國長年未盡父職、無任何扶養行為，甚至造成家庭重大精神與經濟創傷，確屬「情節重大」。因此，三名子女得免除對父親的扶養責任。