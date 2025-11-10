一樁「借名登記」返還土地糾紛案！案件主角是旅日婦人小萱（化名），她生前為了順利申請日本年金，將名下土地暫時過戶給昔日學妹歡歡（化名），雙方約定日後返還。然而，返還承諾卻變成一場無解的等待。直至小萱過世，其女兒小彤（化名）代為承接訴訟，法院判決歡歡敗訴，必須將土地返還給小彤，為這段糾葛畫下句點。

判決書指出，小萱旅居日本多年，原本計畫與女兒小彤共同生活，並申請日本國民年金。但根據日本相關規定，名下擁有不動產將影響申請資格。為了符合條件，小萱當年與學妹歡歡協議，將土地以「贈與」名義借名登記於歡歡名下，約定日後回台後即返還土地。

不料，小萱返台後，日本居留計畫落空，就向歡歡要求返還土地，雙方曾在調解委員會達成書面調解，明載「被告同意返還土地」，但調解書未經法院核定，導致效力未生。因此，小萱決定提告要求返還。但小萱在訴訟期間不幸病逝，案件一度中止。直到法院依職權裁定，由其女小彤承受母親的訴訟身分，訴訟程序才得以續行。

在法庭上，歡歡最終選擇認諾（承認小萱的主張）。法院審理後認為，兩人之間確實存在「借名登記契約」，依民法第541條及第179條規定，小萱得隨時終止該契約並要求返還土地。

法官認定，小萱過世後，所有財產與權利均由繼承人小彤承受，因此小彤依法得請求歡歡移轉系爭土地所有權。法官審酌相關證據後，認定請求有理，判決歡歡應將該筆土地所有權移轉登記予小彤。