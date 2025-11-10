男子阿國年幼時被過繼給聾啞叔叔阿華（均化名）當養子，原是為了「傳香火、有人照顧」。沒想到數十年過去，養父過世、繼承問題浮上檯面，阿國想「回歸原生家庭」，卻被親生父親阿成（化名）與兄長們一口拒絕，兄弟情、父子情全被財產與居住權撕裂。法官日前判決，駁回阿國的聲請，直言「終止收養顯失公平」。

判決書指出，阿國出生後不久便被過繼給父親的弟弟阿華。由於阿華未婚、又是聾啞人士，阿成擔心弟弟晚年無依，才讓兒子阿國成為養子。三人多年來同住，生活起居互相照顧。

不過，阿華在今（2025）年因病過世之後，養子阿國繼承全部遺產，還包括一筆早年祖父母贈與的土地。這塊地原是家族長輩約定，「誰照顧阿華就給誰」的酬謝，如今也落入阿國名下。

阿國表示，養父阿華過世後，他辦完喪事，剩下大概30幾萬，但那塊土地是他照顧養父多年換來的。因為自己早年打拼不順，2006年才返家照顧長輩，家裡開銷、祭拜全當是他負責，其他兄弟沒出一毛錢。他主張，既然養父過世、照顧義務終止，應可依法「認祖歸宗」。

然而，阿國的生父阿成卻態度強硬表示，阿國都給人家當養子了，「怎麼可以再回來？」阿成還指稱，先前在「同意書」上簽名只是「人家抄給我就簽」，根本不知道內容。

阿國的兄長們也加入反對行列，直言弟弟早已繼承叔叔的建地、山坡地與百萬現金，如今又想回原生家庭，形同「兩邊都要」。兄長還透露，家中原本為了父親的照顧與房屋空間分配已有爭執，父親乾脆停給扶養費，「這樣才公平」。

法官審酌後，阿國被收養的起因是傳統香火觀念，雖不符現代收養制度精神，但他已繼承養父全部財產，若再回歸原生家庭，恐令生父及兄長陷入繼承糾紛，對家人並不公平。

法官指出，尤其生父當庭明言反對、其他家人也不贊成，阿國又未取得全體同意書，因此依法駁回阿國的聲請。法官最後語重心長表示，雖然同住屋簷下難免爭執，但「既是同根生，更應理性溝通，讓父親得以安享晚年」。