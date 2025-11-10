江蘇九頂山野生動物園中的一隻短腿獅，因為腿短遭獅群排擠，意外成為遊客的新寵兒爆紅。（翻攝微博）

大陸江蘇省徐州市的九頂山野生動物園裡，住著一隻與眾不同的非洲獅，牠因為天生的四肢比例較短小，外觀呈現出令人感到驚奇的反差萌，動物園的工作人員替牠取了一個相當可愛的名字「柯基」，沒想到這個名字讓牠在網路上迅速竄紅，成為了焦點。儘管牠仍然具備獅子應有的鬃毛和威風凜凜的氣勢，但特別的是，牠卻長著四條相對短小的腿，這種獨特的外型立刻吸引了大量網友的目光，大家紛紛驚呼「實在是太萌了」。

根據多家大陸媒體的報導，「柯基」是在2022年從上海野生動物園來到徐州九頂山野生動物園的，目前大約是四歲左右。因為受到遺傳基因的影響，牠的腿部比一般的獅子短，也因為這樣，牠在獅群中經常會受到排擠。據飼養員表示，「柯基」的性格非常溫和，動物園方面也曾經多次嘗試讓牠融入其他的獅群生活，但每一次的嘗試都以失敗告終，因此目前只能將牠安置在後勤區域進行單獨的飼養。

雖然「柯基」目前還沒有正式的對外展出，但是員工們私底下拍攝的一些照片在網路上廣為流傳，使得這隻特別的「短腿獅」意外地成為了一個名副其實的「隱藏版明星」。飼養員小蔡笑著說：「這次牠能受到大家的喜愛真的是一件好事，希望有一天牠可以正式和大家見面，因為牠真的非常可愛！」

九頂山野生動物園方面表示，目前還沒有確定是否要安排「柯基」公開亮相，但是牠的健康狀況相當良好，生活作息也非常穩定。許多網友都熱烈期盼能夠親眼見到「柯基」本尊，紛紛留言表示：「第一次看到柯基不是狗，是獅子」、「這個反差感實在是太療癒了」、「拜託開放讓我們去看看牠走路的樣子！」。