開店最怕有人進來推銷，尤其很多老人會拿便宜物品，然後裝可憐來騙取同情，明明物件不值錢，卻要高收費，而這種行為只要心軟，就會落入老翁的陷阱，但是又不知道怎麼回絕，而有對年輕夫妻的作法，在網路上引發熱議。

近日在大陸湖南一間年輕夫妻所經營的麵店，就遇到手上拿著流蘇掛件的老翁，進入店內強推銷的事件，老翁進入店內一句話都沒說，直接把掛件放在櫃子上，然後雙手合十鞠躬，沒想到這對年輕夫妻，直接用魔法回擊，老翁拜，他們也拜，最後老翁還跪下，拿出紙鈔表示掛件多少錢，最終果然是年輕人有辦法，遇到魔法攻擊，就用魔法回擊，最後老翁發現沒輒，臉很臭的拿起掛件就離開。

而這整個過程被監視器拍下，年輕老闆將畫面發到網路上，提醒很多開店的人，要多加注意此種狀況，直接裝傻回擊，如果直接回絕對方可能會惱怒，所以這樣的回應，讓對方根本無法接招，最後只能無趣的離開，這才是最好的結果。

而這段監視器在網路上發酵，很多網友看到後都紛紛留言表示：「一看就是00後！聰明呀」、「果然！有臥龍的地方必有鳳雛」、「這種人碰到都趕不走，我碰到過還兇的人非兇」、「用魔法打敗魔法」、「一個好搭檔，很重要」、「這招高啊！」、「這招厲害！作筆記了！」、「聽到食神！我笑噴了」。