社群媒體上屢見不鮮盜用俊男美女相片，藉此散布交友詐欺訊息的事件。近日，新北市一位特搜女義消的相片便遭到盜用，並且被不當用於發布貼文，引發本尊親自在該詐騙帳號下留言怒斥「垃圾」。

特搜女義消今年參加全國車禍救助比賽，新北市消防局團隊奪得全國冠軍。（翻攝臉書／新北市特搜德音分隊）

據悉，近期在Threads平台上，詐騙交友帳號相當猖獗。許多網友一旦看到帥哥或美女，便會加為好友，接著便可能逐步陷入詐騙集團所營造的溫柔陷阱，最終導致人財兩失的悲慘下場。

而於新北市消防局特搜大隊頗負盛名的該位女義消，近日發現個人相片遭到盜用，並於Threads上發布交友貼文，內容聲稱「自己已屆40歲，至今未婚，任職於新北消防單位，若不介意年紀稍長者，歡迎認識」。此篇詐騙貼文，引起本尊親自於留言區現身。

由於該女義消本人相當年輕，卻被詐騙集團捏造成40歲，令她深感氣憤，遂於貼文下方留言痛批「會被騙的都是一群傻逼吧？盜爽沒垃圾！」。此留言一出，立即獲得眾多網友按讚聲援，更有網友見到本尊現身，立即留言力挺。結果，這篇詐騙貼文反而因為本尊的出現，引發網友們的熱烈討論。

新北市消防局指出，這位特搜女義消日前才剛參與全國車禍救助比賽，協助新北市消防局奪得冠軍殊榮。平時在所屬分隊協助勤務時，她總是熱心積極，特別是在處理車禍受困案件時，更展現出色的能力。然而，由於其外貌出眾，常常容易被人模糊焦點。新北市消防局呼籲，若民眾在網路上發現有任何利用她的相片進行詐騙的行為，請踴躍利用檢舉機制，以避免更多人受害。