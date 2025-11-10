在美國食品價格持續高漲、民眾消費壓力加劇的背景下，零售巨頭沃爾瑪（Walmart）推出的感恩節餐點籃，獲得美國總統川普公開讚揚，並視為共和黨執政下物價下跌的象徵。然而，外界質疑該套餐內容縮水，川普引用的數據也被指具誤導性。

川普於5日在「美國商業論壇」的演講中盛讚沃爾瑪，稱其感恩節餐點價格比去年降低25%，並強調「這是件大事」，凸顯平價消費品在高通膨時期對美國家庭的重要性。他隨後在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）及與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）的記者會中多次重申此說法，呼籲共和黨人「大力宣傳」沃爾瑪的降價成果。

根據沃爾瑪公布的資料，今年感恩節餐點籃售價不到40美元（約新台幣1250元），可供10人享用，平均每人花費不到4美元（約新台幣125元）；而去年售價約56美元（約新台幣1752元），供8人使用，平均每人花費約7美元（約新台幣219元）。沃爾瑪稱此為該公司追蹤節日餐點成本以來最大降幅。沃爾瑪美國區執行長弗納（John Furner）也在LinkedIn發文宣傳此一節省成果，。

然而，NBC News、美聯社與CNN等媒體報導都指出，川普所引用的「25%降幅」並非建立在相同商品基礎上。美聯社表示，今年的感恩節餐點籃僅包含15項商品，遠少於去年的29項，很多甜點都沒了，包括胡桃派、迷你棉花糖和瑪芬預拌粉，還少了一些鹹味食品，例如地瓜、黃洋蔥和芹菜梗。沃爾瑪也替換了一些產品。像是原本的12個夏威夷甜麵包捲，被替換成了12個餐包，兩者都是沃爾瑪的自有品牌，奶油蘑菇濃湯從2罐減為1罐。

德州農工大學（Texas A&M University）家畜經濟學家安德森（David Anderson）指出，沃爾瑪的做法是吸引顧客的行銷策略，但「這不是在做同等的比較」，實際上暗示著商品價格仍在上漲。

不過當NBC記者詢問川普是否知道沃爾瑪感恩節套餐分量減少時，他卻憤怒回應，「我沒聽過這件事，你是哪家媒體？假新聞！」