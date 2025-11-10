拿美國的錢惡搞？！央視點名沈伯洋全球抓捕 街訪民眾狠嗆：罪有應得 @ChinaTimes ​

大陸官媒央視聲稱可透過國際刑警組織等管道，對「台獨頑固分子」民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。前台北副市長李永萍認為，沈伯洋的案例本身有比較明顯的軟肋，大概就是「黑熊學校」。還有沈伯洋家族還在大陸做生意，他的爸爸是大台商，等於有很多把柄落在人家手上。

李永萍9日在政論節目《新聞大白話》中認為，中國大陸方面可能認為過去守太鬆了，所以現在有特別拿沈伯洋來祭旗的想法。還有沈伯洋的案例本身有比較明顯的軟肋，因為台灣過去幾十年來都有強烈主張台獨的人士，但真正主張說要成立一個機構，所從事的是軍事方面的研究，以及拿軍事行動來進行對抗，沈伯洋大概就是「黑熊學校」，但感覺它就像是台獨聯誼會、 園遊會這種，實際上是辦這個，可是他的文字敘述、宗旨卻講得很兇。這對中國大陸的角度來講，主張武力的集結， 觸犯了《反分裂法》，這是第一個，沈伯洋的主張跟其他人不同。

李永萍接著指出，第二個，沈伯洋最大的軟肋就是，家族還在大陸做生意，而且他的爸爸不是小台商，而是大台商，所以在這個狀況下，當然被人抓住。而如果你家族有那麼大生意的勢力或者是不只做大陸生意，利用大陸的貨物，去鋪排中南美洲做貿易，等於有很多把柄落在人家手上。

李永萍認為，若真的要去搞長臂管轄，說不定那個地方換一個政府，只要跟中國大陸關係好的，這個案子也不是沈伯洋一個人，可能會把他家族生意有關的各種人，都牽連在一起。