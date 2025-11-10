兩棲基地訓練登陸作戰演練中，擔任特攻部隊陸戰66旅步兵營實施操舟教練，突擊艇抵達海面攻擊位置後，立即變換隊形，全速登陸搶灘。 （記者孫建屏攝）

海軍陸戰隊登陸戰車大隊日前配合步兵營實施基地訓練，分別由登陸戰車大隊操作AAV7兩棲突擊車，以及陸戰66旅步兵營駕駛CRRC突擊艇，實施舟波突擊、搶灘登陸等課目演練，透過「步兵部隊」與「兩棲突擊車」密切協同作戰，有效強化臨戰應變能力。

為期13週的兩棲基地訓練，包含艦岸運動、舟波突擊、搶灘登陸等不同階段課目，旨在磨練官兵透過火力掩護、快速登陸等戰技運用，達到作戰目標，以及提升部隊在現代戰場環境下的機動與存活能力。

清晨的左營軍港海域，海軍中和級戰車登陸艦、通用登陸艇和機械登陸艇隱約出現在遠方海域，在難以辨認激起的水花中，由登陸戰車大隊AAV7兩棲突擊車、66旅步兵營CRRC突擊艇依序自艦艇中衝入海面，隨即展開舟波登陸與高速搶灘，為演練揭幕。

其中，登陸戰車大隊官兵在艦岸運動時，需兼顧操控AAV7兩棲突擊車，以及維持車輛之間的戰術隊形，確保車輛能依循戰術規劃抵達戰術位置，並取得搶灘優勢。此外，66旅步兵營擔任特攻部隊實施操舟教練，官兵操作突擊艇抵達海面攻擊位置即變換隊形，全速登陸搶灘，並於登陸後展開突襲演練，展現破壞敵岸置火力、控領海灘周邊地形要點的堅強戰力，進一步達到掩護後方舟波登陸的戰術目的。

值得注意的是，參與突擊連編組的官兵，進訓前須完成國訓中心相關專長合格簽證，尤其艇長及操舵手需通過舷外機操作及操舵訓練簽證，方能實施操作課目。訓練中，也先由助教、教官編成示範組，詳細示範海上操舵及海灘突擊操作等程序，再由學員編組實施，確保每位官兵都能安全、熟練掌握操舟戰技。