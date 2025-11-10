憲訓中心教學組教官肩負憲兵教育與研究的重要使命，每年都有超過5000位新進、現役憲兵在此磨練、成長茁壯。（記者王子昌攝）

通識組教官教授戰傷救護課程，指導學員呼吸道評估處置之動作技巧與步驟要領。（記者王子昌攝）

戰技小組教官實施柔道寢技動作指導及講解示範。（記者王子昌攝）

警勤小組教官實施門禁安檢特種警衛勤務教學示範。（記者王子昌攝）

憲兵訓練中心為憲兵專業戰力養成的搖籃，每年超過5000位憲兵官兵在此磨練，並帶著專精能量返回部隊，戮力各項戰演訓任務，肩負憲兵「三軍表率」榮耀招牌。而由專業教官們組成的「教學組」，更是各項憲兵戰技職能的佼佼者，為培育兼具知識、技能與紀律的憲兵人才，奠定堅實基礎，締造斐然成果。

憲兵訓練中心教學組，肩負憲兵教育與研究重要使命，淵源可追溯至1925年設立的「憲兵訓練所」。隨著時代演進，歷經「憲兵教練所」、「憲兵學校」及「憲兵新兵訓練中心」等階段，至2014年組織改編為「憲兵訓練中心」，逐步將原本分散於作戰研究室、資訊圖書中心的教學與研究職能加以統整，正式成立「教學研究組」，自2016年後更名為「教學組」，主要任務在於整合中心教育資源、規劃教材課程與督導教學品質，同時兼顧學術研究推展。

區分3大組別 嚴選授課教官

教學組現行下轄分設「通識組」、「警勤組」、「戰技組」3大組別，嚴格遴選授課教官，確保課程教學品質。例如城鎮戰與射擊課程教官，須具備城鎮戰師資與各兵器專業專長；情報教育須由具情報專長與憲兵隊實務工作經歷者擔任。戰技組教官除須具備戰技班專精合格證書外，更要求具備各式格鬥技術段位與專業救護證照，以確保授課過程兼顧強度、專業與安全，以利培養學員全方位專業職能。

教學組課程設計，遵循國防部及憲兵指揮部相關國防戰略及政策指導，結合年度國防報告書、區域情勢與認知作戰等新興威脅，納入年度課程修調規劃依據，並在各班隊結訓後實施教學問卷，將學員回饋資訊量化為明確數據，具體檢視課程規劃適切性，且於每月最後一週，由教學組長召集各小組主任教官，回顧檢討各專業教官課堂表現，並依據評鑑結果，連動調整授課方式與時數配當，建立「日檢討、月檢核、年檢視」的嚴謹制度，確保教學品質與時俱進。

此外，教學組近5年學術研究成果斐然。112年、113年間均舉辦年度學術研討會，邀請國防安全研究院專家，針對敵情教育與憲兵未來發展深入探討，並固定每半年出版《憲兵半年刊》，內容涵蓋全社會防衛韌性、新興威脅應處等議題，展現專業學術能量，並將研究成果適切轉化為課程教材，持續厚植專業教育訓練內涵，為憲兵部隊精進戰力提供理論支撐與實務借鏡。

學思達教學法 主動靈活自學

值得一提的是，警勤與戰技組教官嘗試導入「學思達教學法」，調整傳統由教官單向講述的教學模式，配合不同課程靈活切換，改以受訓學員為主體，進行自學、思考、討論與表達等流程，最後由教官進行統整與教授。此舉不僅能激發學員主動學習動能，更透過教官與學員間互動交流，強化戰技與警勤專業實務應用，使官兵在受訓過程中養成臨機應變、協同合作與精準判斷能力，進一步提升憲兵部隊專業戰技職能。

因應未來憲兵部隊組織編裝調整與新式武器裝備撥交，以及衛戍作戰精實化、反恐應變精英化、特種勤務專業化、憲兵情報科技化等實戰化訓練需求，憲兵訓練中心教學組各式課程規劃，擬增設無人機操作訓練、城鎮戰阻絕設置、兵火力協同等訓練課程，並持續添購更新情偵調查教學設備，致力厚植官兵多元專業能量，確保憲兵部隊堅實戰力。