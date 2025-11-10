「唯有豐富的知識，才能領先群倫；訓練是培養技能，教育更是傳遞價值觀。」憲兵訓練中心教學組組長陳中校強調，教學組以「知行合一」為核心理念，帶領教官將專業知識轉化為教材，結合理論知識與實務經驗，持續推展專業教育。

陳組長曾先後歷練通識小組上尉教官、警勤小組少校教官等職務，從中體悟到教官工作負有「百年樹人」使命，唯有持續自我精進，才能在培育學員專業職能同時，將忠貞氣節與軍人價值觀融入課堂，厚植憲兵戰力基礎。

如今成為教學組領導者，陳組長指出，「我們的標準，就是全國憲兵的標準。」教學組轄下通識、警勤及戰技課程各具專業特色，課程規劃皆與時俱進，並緊扣部隊需求。如戰技小組注重射擊、格鬥與體能訓練，因此要求授課教官結合部隊實務與準則教學內容，並透過嚴謹的「三審三試」考核機制，確保教學品質。近年來，更逐步推動教學模式革新，透過各班隊融合與組合教學，使各項專業專長訓練更具連貫性，進一步提升學員「知行合一」專業成效。

陳組長強調，教學組長職責不僅在於課程規劃與研究推廣，更需要給予教官正向支持與鼓勵，營造積極向上的教學氛圍。教官本質除協助學員找到專屬且適切的職涯方向，並在教學相長的互動式教學模式下，同步提升自身及學員思辨、判斷及應處能力，未來將持續秉持「知行合一」精神，帶領教學組教官時刻充實自我，並將理論與實務緊密結合，培育兼具知識、技能與紀律的堅實憲兵幹部。