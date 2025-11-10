戰技小組教官江郁華上士。（記者王子昌攝）

負責培育憲兵各項專業職能的憲訓中心教學組，以教學嚴謹、訓練嚴格、戰技精良著稱，每位教官不僅擁有多張專業證照，亦具備豐富實務經驗。教學組警勤小組主任教官羅少校表示，警勤小組全員秉持自我要求、學無止境的精神，持續針對憲兵部隊各職務需求，規劃專屬課程，使各級官兵皆能受到最有效率且貼近實戰的訓練內容。

羅主任教官說，為使學員能吸收最現代的專業知識，教官平日授課之餘，也會汲取與自身專業有關之相關資訊。例如小組內刑事鑑識與情報專業教官主動參加「偵查科技與鑑識科學研討會」、「臺灣國際航太暨國防工業展」等活動，透過交流與觀摩，強化本職學能，並側重無人載具與人工智慧在情監偵的運用，以利未來拓展學員戰場思維與應用廣度。

羅主任教官指出，憲兵警勤專業是國軍各部隊標竿，年度國慶及元旦警衛等特殊勤務，皆承載著守護國家尊嚴與民眾信賴的重大使命，故逐步調整警勤課程訓練方式，除既有的講解示範、分解動作演練外，套入近年國際重大國安事件與新興敵情威脅，並加入「反制無人機干擾槍」等新式裝備操作課程，全面強化學員自危機來源、預防作為、應處方式與反制手段等實務能力，進一步提升整體憲兵專業能量。

戰技小組教官江郁華上士則分享，憲兵戰技課程涵蓋擒拿、柔道與攀降等專業課目，訓練方式已由過往單一動作演練，發展為結合運動科學的分級訓練模式，輔以攝影器材，針對學員動作進行回放、分析，協助逐步累積動作技巧，並在安全訓練環境中持續進步，進而建立學員實戰自信與臨場判斷能力，確保每位官兵在體能、技術與心態上均衡發展，為憲兵部隊奠定堅實戰力基礎。