為慰勉國軍楷模官兵與模範團體主官戮力戰訓本務辛勞，國防部昨日舉辦第1梯次「114年楷模之旅參訪活動」，邀請官兵與家屬一同參與行程。第1梯次楷模之旅由政戰局副局長張少將代表接待，一行人前往南投日月潭騎乘自行車環湖，欣賞湖光山色，途中氣氛溫馨融洽；次日參訪九族文化村，體驗原民文化與遊樂設施，為行程增添歡樂氣息。張副局長代表國防部長顧立雄感謝官兵與眷屬的奉獻與支持，並期勉持續發揮楷模精神，共同守護國家安全。