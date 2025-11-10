海上自衛隊多艘護衛艦與運輸艦，與空自戰機及運輸機編隊聯演。（取自自衛艦隊「X」帳號）

小松基地F-15J戰機前進和歌山縣南紀白濱機場，執行「觸地重飛」課目模擬起降，驗證戰力保存作為。（取自航空總隊「X」帳號）

演習徵用民間渡輪運送陸自大型車輛裝備，有助提升部署彈性。（取自統合作戰司令部「X」帳號）

陸自AH-64D攻擊直升機降落海自運輸艦，接受彈藥與油料補給，準備投入離島防衛作戰。（取自西部方面隊「X」帳號）

自衛隊模擬運用偵察無人機執行機動部署與偵察任務，掌握戰場動態。（取自統合作戰司令部「X」帳號）

陸自投入第7地對艦飛彈連隊（岸置反艦飛彈團），模擬反擊敵方登陸艦隊，強化制海能量。（取自統合作戰司令部「X」帳號）

海自護衛艦執行艦砲實彈射擊課目，讓官兵累積實戰經驗。（取自自衛艦隊「X」帳號）

演訓中納入跑道與設施搶修演練，應對敵方彈道飛彈威脅。（取自航空總隊「X」帳號）

演訓課目針對基地遭武裝分子滲透威脅，由自衛隊員進入預設掩體執行警戒。（取自西部方面隊「X」帳號）

今年進駐九州佐賀駐屯地的V-22B「魚鷹」機隊，也投入演訓驗證戰備效能。（取自統合作戰司令部「X」帳號）

日本自衛隊於10月20至31日間，在全國多地同步舉行年度「自衛隊統合演習」，想定遭遇敵軍入侵威脅，調動約5.8萬人、約60艘艦艇、310架各型軍機及逾4千輛車輛，執行跨區部署與防禦作戰。期間，除由陸上自衛隊與海上自衛隊合作，運用護衛艦為AH-64D攻擊直升機執行轉降與整補作業，F-15戰機也運用民間機場模擬起降，實施戰力分散作為；演訓也納入實彈射擊、災害救援與基地防衛等多項課目，藉此驗證防衛戰力，嚇阻潛在威脅。