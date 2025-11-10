日本自衛隊於10月20至31日間，在全國多地同步舉行年度「自衛隊統合演習」，想定遭遇敵軍入侵威脅，調動約5.8萬人、約60艘艦艇、310架各型軍機及逾4千輛車輛，執行跨區部署與防禦作戰。期間，除由陸上自衛隊與海上自衛隊合作，運用護衛艦為AH-64D攻擊直升機執行轉降與整補作業，F-15戰機也運用民間機場模擬起降，實施戰力分散作為；演訓也納入實彈射擊、災害救援與基地防衛等多項課目，藉此驗證防衛戰力，嚇阻潛在威脅。
