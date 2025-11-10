海事新聞網站「marine insight」報導，俄羅斯海軍近日公開舉行核動力潛艦「哈巴羅夫斯克號」下水儀式，俄國國防部高調聲稱其配備「海神」核動力水下無人載具和現代化武器系統，「足以摧毀沿岸國家」，示威意圖引發各方關注。

報導指出，「哈巴羅夫斯克號」1日在俄國北部的北德文斯克造船廠（Sevmash）下水，俄國國防部聲稱該艦可搭載多種現代化武器系統，包括6枚可搭載核彈頭、作為魚雷使用的「海神」核動力水下無人載具；由於俄國總統蒲亭曾於10月29日公開宣布，俄軍已成功完成「海神」測試，除聲稱其水下速度優異、讓對手「無法攔截」，更表明核彈頭威力可引發巨大海嘯、摧毀沿海地區，外界因此視該艦為俄國誇耀武力的最新挑釁行徑。

相關報導分析， 「哈巴羅夫斯克號」是以北風之神（Project 955A Borei）核動力彈道飛彈潛艦為基礎進行改良，排水量與尺寸較小，但艦尾配備首度曝光的新式泵噴式推進器（Pumpjet propulsion），可能具備較佳水中靜音性能與航速；其配備「海神」之舉，也凸顯俄國意圖藉此恐嚇周邊鄰國。

報導還說，儘管該艦尚需進行一系列海試和系統整合測試，但俄國已著手建造2號艦「烏里揚諾夫斯克號」（Ulyanovsk），顯示其在受到西方制裁情況下仍持續擴軍；因此，美國與盟邦情報機構也嚴密監控俄國軍力發展進程與動向，維繫區域與全球安全。