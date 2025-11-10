《以色列時報》報導，約旦河西岸8日傳出多起暴力衝突，聯合國也公開示警，當地10月至少發生264起類似衝突；凸顯以國屯墾者與巴勒斯坦農民矛盾愈發嚴重，呼籲以國政府加強作為，確保平民安全。

約旦河西岸的布林（Burin）和貝塔（Beita）地區，8日傳出以色列屯墾者與當地農民因採收橄欖而爆發肢體衝突，造成至少15人受傷；儘管以色列國防軍隨後驅散人群，以國警方也介入調查，但聯合國人道事務協調廳（OCHA）6日則發布報告，指以國屯墾者在10月期間，至少對巴勒斯坦人發動264次襲擊，造成若干人員傷亡與財物損失；這也是OCHA自2006年開始追蹤相關事件以來，單月衝突次數創下新高紀錄。

報告分析，10月初適逢當地進入橄欖採摘季節，該區域約有50萬名以國屯墾者，屯墾區往往片面劃入當地民眾橄欖園，雙方不時發生衝突，導致該時期暴力事件數量明顯上升。

報告說，OCHA自2006年至今，已記錄超過9600起約旦河西岸衝突事件，其中今年共已發生約1500起，約占15%，尤其自2023年10月7日以哈戰爭爆發後，類似事件持續增加，波及以國和巴勒斯坦人民，以及大批國外志願者和記者。為此，聯合國敦促以國政府採取具體行動，向涉及暴力事件的極端分子究責，維護區域和平穩定。