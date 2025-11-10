南韓國防部長安圭伯8日接受媒體訪問時表示，將堅定推動自製核動力攻擊潛艦的建造計畫，運用優越的潛航性能與長程武器拓展反擊能力；另證實，計畫2026年進行戰時指揮權移轉第2階段評估測試，藉由鞏固防衛能量，加強嚇阻北韓威脅。

將成南韓國防工業里程碑

南韓「韓聯社」報導，安圭伯接受韓國廣播公司（KBS）訪問時，針對近日美國總統川普允諾協助南韓建造核動力潛艦議題發表看法表示，建造核潛艦將成南韓國防工業關鍵里程碑，其長時間續航力與長程打擊武器，可發揚靈活部署彈性，「在任何地點」執行作戰任務，嚇阻北韓擴張野心；南韓將積極尋求與美方達成共識，俾利運用美方提供的核反應爐、燃料供應，在本國境內啟動建造作業。另透露，美韓正在磋商領袖峰會暨關稅協議的「共同說明書」（joint fact sheet），預計可望進一步釐清核潛艦計畫相關細節。

續推全面移交戰時指揮權

安圭伯也證實，美韓近期曾在安保會議上，針對戰時指揮權全面移交事宜交換意見，研擬在2026年進行第2階段「全作戰能力」（FOC）評估，以便持續驗證南韓軍方指管能量；他表示，將以李在明政府任內全面收回戰時指揮權作為最終目標，繼續推動相關計畫進展，持續鞏固防衛能量。