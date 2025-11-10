全台有200多萬名糖尿病患者，控制血糖成為重要課題。耳鼻喉科醫師曾家承分享最新研究，飲食、運動有助於調控血糖，若長期執行，糖化血色素平均可下降1.8%，不過，他也強調成功的關鍵在於決心，如果一天藥量在2、3顆以下的糖尿病患者，理論上有可能透過嚴格飲食與運動，達到減藥或不需用藥的狀態。

曾家承在臉書粉專「書米蟲的啃食日記」發文引用2025年6月一篇刊登於《JAMA》期刊的回顧性研究，指出3分之1的糖尿病患，有中風、心臟病等心血管疾病，1成有視力受損，可能併發腎病變、下肢截肢、脂肪肝、失智，若能將糖化血色素控制在7%以下，可以降低腎病變等小血管病變風險。

每周進行244分鐘中等強度運動

曾家承表示， 研究發現，若糖尿病患在營養師個別化指導下認真調整飲食，糖化血色素可降低0.3%至2%；若再搭配每週約244分鐘的中等強度運動，糖化血色素可平均再下降0.4%至1%。若能成功減重，約有一半患者病情可獲得緩解。

曾家承表示，從研究結果可知，對於糖尿病患者而言，飲食與運動對調整血糖有其效果，如果非常認真地長期執行，糖化血色素約可平均降低1.8%，因此，如果一天藥量在2、3顆以下的患者，理論上是有可能透過嚴格的飲食、運動，達到不吃藥的效果。

成功關鍵在於決心

曾家承表示，飲食與運動的生活習慣調整和藥物，兩者並不互相排斥，最好的方法是雙管齊下，且成功的關鍵在於決心，若後續追蹤結果達標後，再視情況慢慢減少藥物的量，認真執行飲食控制與運動的人，在血糖不傷身體的過程中，自然有機會減藥或不用藥物。