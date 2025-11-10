中度颱風鳳凰進入南海，儘管該海域環境條件不利其發展，但龐大環流加上東北季風的共伴效應，將自今起一連4天嚴重威脅台灣；北部、東部首當其衝，中南部隨著颱風北上，也面臨豪雨警戒。鳳凰登陸地點一路修正，不排除過彰化、台中後，在桃竹苗一帶上岸，再由東北部出海。

鳳凰已通過菲律賓呂宋島，進入南海。中央氣象署指出，颱風正以每小時19公里速度，向西北西方向前進，未來即將轉彎。七級風平均暴風半徑250公里、十級風平均暴風半徑80公里。

共伴效應水氣驚人 今起進入豪雨周

11月鳳凰襲擊台灣，「雨」的威脅遠比「風」來得大，距離颱風中心較遠的北部、東部首當其衝，由於共伴效應影響，今北北基宜率先有雨，明、後兩天最劇烈，雨量累積恐釀災。隨著颱風北上，其環流的西南風，也會在接下來幾天對南部、中部帶來豪雨威脅。

鳳凰確定登陸台灣的過程中，由於角度不斷修正，登陸點一路往北。（翻攝日本氣象廳）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰颱風眼雖不明顯，主要雲系仍存在，環流也算完整，「大型颱風的特性之一，就是對地形與不利環境的抵抗力較強」。

接近台灣過程中，整個大氣環境會逐漸轉為不利颱風發展。粉專提醒，重整狀況及減弱幅度，將決定對台灣西半部地區的實際影響程度。

全台強風特報 僅南投、嘉市未列警戒

颱風外圍環流及東北風偏強，氣象署發布強風特報，今、明兩天包括苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區，都有平均風9級以上或陣風11級以上機率。

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣，有平均風6級以上或陣風8級以上機率。