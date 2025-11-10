YouTuber黑男因街頭配對節目《街頭邱比特》走紅，時常在熱鬧街頭隨機為陌生的單身男女配對，成功撮合上千對，甚至有人步入禮堂，黑男也因此認識小11歲荷蘭混血女友Lucy，交往近6年後在2023年結婚，兩人感情相當好。日前時報周刊CTWANT讀者在餐廳巧遇黑男與朋友一同聚會，即便沒有在拍攝，還是穿著招牌黑衣，相當貫徹人設。

10月18日中午左右，本刊讀者在台北市天母SOGO的餐廳遇到黑男與朋友們，只見黑男本人跟影片中幾乎一模一樣，戴著墨鏡與全身黑的衣服，雖然低調但又不失個人風格。讀者透露黑男一見到朋友就用台語說：「我在減肥啦！」好友則回答：「你現在很瘦啦！」其實黑男的體重一度逼近90公斤，讓老婆很擔心他的健康，他也下定決心減肥，成功在2個月甩肉9公斤，現在的他的確瘦了不少，但還是持續飲控，看來減肥的確是一輩子的事情。

黑男私下穿著與拍片時一模一樣。（圖／讀者提供）

雖然黑男的影片流量很高，但也鬧出不少爭議，日前他幫一名身材火辣的歐美系辣妹進行配對，辣妹卻因不滿意男方而露出不悅的表情，被網友砲轟「超沒禮貌」，但也有不理智的酸民轉而攻擊辣妹的長相。由於事情越演越烈，黑男緊急將影片下架，表示女生遭受大量謾罵與批評，甚至影響到生活，為了避免事件持續擴大，因此決定把影片下架。

街頭配對是黑男節目的招牌。（圖／翻攝自黑男IG）

不過黑男的企劃中還是有一些溫馨的故事，例如黑男幫一名26年沒認識異性的腦性麻痺男畫家配對，問了100多位女性都沒有結果，最後在夜店遇見一位正妹爽快答應，畫家原本還不太敢與正妹交談，但正妹很自然地說自己不會畫畫，以後可以請畫家教自己，兩人也交換IG從朋友做起，讓不少網友看了直呼「有點感動，喜歡這種系列的」、「這世界還是需要多點善良」。

黑男幫腦性麻痺男畫家在街頭配對，一名短髮正妹爽快答應願意配對，讓黑男也獲得好評。（圖／翻攝自黑男Threads）

去年黑男與交往6年混血女友Lucy結婚。（圖／翻攝自黑男IG）

