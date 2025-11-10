海軍反潛航空指揮部遭爆出3起飛安爭議，包含飛官待命出勤，卻違規喝酒，主管知情但未解除待命勤務、飛官開刀卻因擔心影響獎金，在尚未復原的情況下連飛2天、執行高強度任務，以及飛行時跑到機身後方如廁，引發議論。針對遭爆料的3起飛安爭議，海軍司令部表示，將依規定派遣調查小組前往事發單位進行調查。

根據《鏡週刊》今（10日）報導指出，有知情人士爆料，第一起飛安事故是有飛官待命出勤，卻違規喝酒，主管知情竟未解除他的待命勤務，讓爆料者痛批，不僅嚴重違反規定，更有管理失當、軍紀鬆弛的問題，形成飛安漏洞；另一起爭議是，有另一知情人士表示，有飛官遭爆開刀後不到1周的時間，醫師建議術後須好好休養，但疑似擔心獎金受影響而連續排飛，而單位主管照樣讓他飛行。

該篇報導並提及第三起飛安爭議，該知情人士表示，除了術後擅自復飛，這名科長有一次曾在擔任正駕駛出任務時，飛行到一半直接起身，跑到直升機後方如廁，不顧自身和其他同僚的安全；質疑他擅離職守的行為，已經違反飛行紀律，危及飛安。

面對3起飛安爭議，吹哨者呼籲國防部與海軍司令部立即啟動調查、懲處失職人員，避免軍紀渙散，釀成重大事故。對此，海軍司令部回應，將依規定派遣調查小組前往事發單位進行調查，若有進一步訊息，會再對外說明。