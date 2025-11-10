五福表示，2025年迄今單月營收均優於去年同期，繳出「連10紅」佳績。隨著各國新航點陸續開放，加上政府普發現金1萬元政策激勵消費，使出境旅遊市場持續加溫，有望挑戰全年「12連紅」紀錄，展現疫情解封後穩健而強勁的成長動能。

五福10、11月接連參與高雄、台中及台北三大旅展，包括7日開展的ITF 2025台北國際旅展為全年最大規模旅展，加上2026年農曆春節連假長達9天，預期將帶來不錯的銷售效益，此波旅展熱潮將帶動2025年第四季及2026年首季業績表現。

五福指出，第四季旅遊熱度持續升溫，日本仍穩居最受歡迎目的地，其中北海道銷況最佳，2026年賞櫻商品亦已提前開賣，搶占市場先機。針對熱銷的越南芽莊航線，五福將持續包機至明年3月，並於10月新推出「高雄直飛、芽莊大叻雙點進出」行程，滿足南部旅客需求。

除了系列團體行程，五福亦積極強化自由行產品布局，透過保證飯店房源、彈性行程與差異化商品設計，提升市場競爭優勢與品牌價值。為建構下一階段成長動能，五福將聚焦通路擴張、人才發展、品牌再造、數位升級等四大成長策略主軸布局，推動企業競爭力提升。

為持續強化核心競爭力，五福除持續拓展全台實體門市，也積極發展線上會員、企業客戶及B2B同業合作，打造多層次的通路生態。人才發展方面，則秉持「成果共享」精神，持續優化薪資制度與獎酬機制。

此外，為落實品牌年輕化，五福成立37年來首次進行品牌識別（CI）全面改版，包括企業識別、視覺系統、輔銷物與制服設計等。新制服以品牌主色粉紅與藍色為主調，設計風格年輕活潑兼具機能性，並新製公司專屬衝鋒衣外套，提升冬季著裝舒適度與團隊向心力。

同時，五福亦啟動全面數位升級專案，從ERP系統、官網平台到內部行政流程與表單作業皆系統化整合，不僅提升營運效率，更符合ESG永續經營原則。透過「通路×品牌×人才×系統」四力並進，穩步打造更具韌性與競爭力的企業體質。

五福表示，未來將持續以「玩得更盡興、體驗更安心」為服務核心，深化產品差異化與服務品質，並強化通路與數位整合，以穩健腳步邁向下一個成長高峰。