久舜公司主要從事住宅、廠辦及住辦之工程營造及提供工程顧問服務，董事長為林世貞，推薦證券商係康和合證券、群益金鼎證券及宏遠證券，申請時資本額3億6000萬元；久舜公司113年度營業收入為23億805萬8000元，稅後淨利為7719萬1000元，每股盈餘為2.53元；114年上半年度營業收入為11億4153萬7000元，稅後淨利為7771萬6000元，每股盈餘為1.94元。
《櫃買市場》久舜上櫃案 11月12日審議
櫃檯買賣中心預計於114年11月12日審議久舜(5547)上櫃案。
櫃檯買賣中心預計於114年11月12日審議久舜(5547)上櫃案。
久舜公司主要從事住宅、廠辦及住辦之工程營造及提供工程顧問服務，董事長為林世貞，推薦證券商係康和合證券、群益金鼎證券及宏遠證券，申請時資本額3億6000萬元；久舜公司113年度營業收入為23億805萬8000元，稅後淨利為7719萬1000元，每股盈餘為2.53元；114年上半年度營業收入為11億4153萬7000元，稅後淨利為7771萬6000元，每股盈餘為1.94元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。