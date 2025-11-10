久舜公司主要從事住宅、廠辦及住辦之工程營造及提供工程顧問服務，董事長為林世貞，推薦證券商係康和合證券、群益金鼎證券及宏遠證券，申請時資本額3億6000萬元；久舜公司113年度營業收入為23億805萬8000元，稅後淨利為7719萬1000元，每股盈餘為2.53元；114年上半年度營業收入為11億4153萬7000元，稅後淨利為7771萬6000元，每股盈餘為1.94元。