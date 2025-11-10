最新遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為1323美元，下跌21美元，跌幅1.56％；遠東到地中海每TEU（20呎櫃）為2029美元，上漲46美元，漲幅2.32％；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為2212美元，下跌435美元，跌幅16.43％；遠東到美東每FEU（40呎櫃）為2848美元，下跌590美元，跌幅17.16％。

近洋線方面，遠東到日本關西及關東都是持平，分別為312美元及321美元；遠東到東南亞上漲31美元，每TEU為512美元，漲幅6.44％；遠東到韓國持平，為138美元。

貨櫃三雄中的長榮(2603)、陽明(2609)公布10月營收，由於受大陸地區假期影響，貨量減少，長榮單月合併營收273.30億元，月減9.98％，年減34.19％；今年前10月累計合併營收為3207.05億元，年減17.62％。

陽明10月合併營收為115.34億元，月減9.67％，年減39.27％；累計前10月合併營收為1377.99億元，年減26.79％。

隨著美中雙方在經貿、關稅、海事、稀土等領域達成多項共識，有助於降低政策不確定性並恢復供應鏈的穩定。航運市場方面，以哈雖簽署停火協議，仍偶有衝突且雙方存在高度分歧，在安全考量下，主要航商仍將持續繞行好望角；歐美市場因市場運力持續交付以及川習會前關稅不穩定因素干擾市場波動較大，但在中美關稅磨擦暫緩，應可加助美國線農曆年前出貨量；近洋市場及其他市場如中東市場第四季有貨量支撐預期市場穩定。