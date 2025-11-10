高速公路上「看一下手機時間」算不算違規？一名小貨車司機阿良（化名）在國道 3 號上被警方拍到，以手持方式看手機遭開罰 3000 元。他不服申訴，強調只是瞄了一眼時間，沒有講電話、沒有滑手機，「難道按冷氣、調音響也算嗎？」但法院審理後，仍認定行為已屬「有礙駕駛安全」，判決維持原處分。

判決書指出，阿良在去（2024）年 12 月 12 日上午 9 時許，駕駛小貨車行經國道 3 號霧峰出口匝道時，被國道警第七大隊員警以照相設備拍下。警方認定他以手持方式使用手機，開立舉發通知單。監理所依道路交通管理處罰條例第 31 條之 1，裁罰 3000 元。阿良不滿提起行政訴訟，要求撤銷罰單。

阿良辯稱，他只是看一下時間，沒有撥接、沒有通話，也沒有用APP，頂多就是手靠著方向盤。他表示，那伸手按方向盤旁邊的冷氣，也能算「危險駕駛？」然而，法官檢視取締照片，阿良確實以手持方式將手機靠置於方向盤上。

法官指出，從現行法規、修法理由、主管機關的解釋一路檢視後指出，立法者早已將「行車途中以手持方式操作行動裝置」視為高度危險行為，目的就是在「具體危險發生前」即加以禁止，避免駕駛分心釀禍。

法官引用修法背景：智慧型手機功能繁多，如撥號、通訊、APP 操作、閱覽訊息、拍照、上網等，都可能讓駕駛注意力分散。加上國道車速快，任何短暫分心，都可能造成嚴重事故，因此才將法條擴大到「任何有礙安全」的操作行為。

法官另引用交通部訂定的《實施及宣導辦法》，明確將「查看手機時間」也納入「執行應用程式」的範圍。法官指出：「行動電話的時間顯示本身就是系統功能之一，駕駛於高速公路途中查看，即屬操作行動裝置，足以造成分心。」

換言之，只要車輛仍在行駛狀態（非停妥），只要以手持方式使用手機，不論行為多短，都屬違規，無須證明已造成具體危險。

法官強調，國道並非一般道路，車速快、容錯空間小，「稍一分神便可能來不及反應，對駕駛人及其他用路人皆具高度危險性」。因此，法官認為，監理所依照照片與事證所做出的裁處完全合法，原處分並無不當。阿良「只是看一下時間」的主張，不予採信。因此，維持原處分，裁罰 3000 元。