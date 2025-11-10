由臺灣特技舞蹈協會主辦的第二屆「特技大鼎 BIG TOP 獎」，致力於推動臺灣特技與馬戲藝術的創作、表演、教育及推廣。本屆共有22組卓越的團隊及個人從參賽者中脫穎而出，成功晉級最終決選。經由跨領域表演藝術專業評審團篩選，正式公布四項獲獎名單以及四獎項入圍名單如下：

卓越創新獎 Excellence in Innovation Award ：阮劇團《鬼地方》、FOCASA《馬戲藝術節》；個人風雲獎 Best Personal Award ：陳萱丞、陳冠廷 ；年度節目獎 金獎／銀獎 Gold/Silver Award for Best Production：狂夢藝術《美好的事》馬戲移動式劇場 、FOCASA馬戲團《解憂快餐車》、阮劇團《鬼地方》 、FOCASA馬戲團《幾米男孩的100次勇敢》 。

第二屆大鼎獎BIG TOP亦於今日揭曉四獎項獲獎名單：道具新創獎 Props Innovation Award ：即將成真火舞團《日出昇龍》。顛覆傳統特技形式，以火焰為核心元素打造極具視覺衝擊力的作品。火的靈魂貫穿整體創作，不僅開創嶄新的舞台語彙，更注入東方美學之震撼，成功為臺灣特技開創出感官視覺新體驗。

第一屆大鼎獎BIG TOP於衛武營榕樹廣場舉行，最具影響力獎由FOCASA馬戲團 林智偉獲得。(戴志揚翻攝)

新星獎 Rising Star Award ：張少齊《Fly》。重新定義扯鈴可能性的突破界線，結合Acrodance、街舞與馬戲翻騰的無縫融合，展現表演與技術能力。不僅榮獲2025年第44屆法國「明日馬戲藝術節」銀獎及觀眾票選殊榮，未來潛力無限。

技藝革新獎 Skill Innovation Award ：吳顥中《扯鈴的畫》。透過轉譯物件概念，將扯鈴從純粹技藝表演轉化為行動藝術。作品不僅與觀眾共同完成創作，更探索技藝與藝術實驗間的全新可能性，展現臺灣馬戲的多元發展與創新力量。

最具影響力獎 Most Influential Award ：研華文教基金會。長期深耕教育，投入資源於特技與馬戲的培育，早於社會普遍關注前便著手布局。從學校教育扎根，建立永續人才體系，以穩健行動成為臺灣馬戲發展的關鍵支柱。其影響力如同支撐塔頂的三角基座：穩固、深遠、不可或缺。

協會表示，恭賀所有晉級者與獲獎者第二屆大鼎獎BIG TOP尚有四項大獎將於12月7日（日），在高雄衛武營國家藝術文化中心頒獎典禮中現場揭曉。臺灣特技舞蹈協會將在官網同步直播，歡迎所有熱愛馬戲與特技藝術的朋友，共同見證這場屬於臺灣馬戲歷史的榮耀時刻。