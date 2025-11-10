今年普發現金每人可領取1萬元，提供「登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放」五種領取方式，民眾可依自身情況自由選擇。款項將自11月11日起至12日陸續入帳。根據入口網站《Yahoo奇摩》針對「普發一萬，你預計使用哪一種方式領取？」進行網路投票，截至今天(10日)早上7點，已有2.19萬人參與投票，其中有34.9%的網友表示「已經／預計登記領取」。

根據《Yahoo奇摩》「普發一萬，你預計使用哪一種方式領取？」最新網路投票，截至10日早上7點，已有2.19萬人參與投票， 目前投票仍在進行中。34.9%的網友表示「已經／預計登記領取」；22.9%的網友表示「ATM領取現金」；16.8%「直接入帳」；9.8%「郵局領取現金」； 5.7%「偏鄉造冊發放」。值得注意的是，僅0.7%表示「不會領取」；9.2%不知道/沒意見。

另外，該投票也詢問「若你沒有預計選擇線上登記，原因是什麼？」28.7%的網友表示「已經／預計登記領取；21.0%的網友表示「想領現金」；14.3%「怕個資外洩」；11.7%「害怕詐騙」；5.1%選「其他原因」； 6.7%選「我是直接入帳／偏鄉造冊發放」；12.5%不知道/沒意見。

網友表示，「之前銀行郵局已久未使用，還有各種奇怪理由鎖住帳戶，等到17日用ATM一定會有一堆問題」、「民進黨的青鳥不是都信誓旦旦不領嗎」、「不會領取0.7%」。