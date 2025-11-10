研揚今年第三季每股盈餘升至1.54元，優於去年同期的0.05元、今年第二季每股虧損的0.17元。研揚今年前三季營業收入63.65億元，年增16.68%；營業毛利21.30億元，年增11.25%，毛利率降至33%，其中第三季32.4%為今年度低檔；營業利益4.83億元，年增 31.86%；本期淨利5.04億元，年減36.74%；淨利歸屬於母公司業主4.31億元，年減35.66%；累積基本每股盈餘3.44元，低於去年同期的5.37元。

研揚前三季銷售區域別，America占比略升至35%，Europe比重略降至37%，Asia & Emerging Countries占比13%，China占比10%，HA 5%。

展望後續營運，研揚今年第四季營運預估持平第三季，延續第三季狀況。而至於明年，歐、美、中國、新興市場等客戶狀況正向樂觀，且專案推展亦順利，專案明年放量機會高，接單持續穩定成長，故明年營運保持樂觀態度，2025預估將會有雙位數成長，然今年第三季毛利率下降，部分是匯率導致，但整體後續毛利率將穩住33-34%水準。

研揚提到，CPU & Memory交期拉長，且價格上漲，影響專案進展。針對記憶體，評估缺貨短時間難以緩解，希望明年上半年可望逐步緩解，公司將會持續觀察，記憶體漲價衝擊上，均為客戶需求，預估可漲價轉嫁至客戶上。

人工智慧營收成長快速，研揚AI營收占比22%，研揚UP Xtreme ARL Edge助攻工業機器人AI轉型，驅動智慧製造新世代邊緣AI。

研揚旗下UP品牌正式推出UP Xtreme ARL Edge，這是UP品牌首款搭載Intel Core Ultra 200H系列處理器平台(代號Arrow Lake)的Mini Box PC。此新品著重部署就緒(deployment-ready)的核心設計理念，結合強固機構與高效AI運算力，專為智慧製造、工業機器人與自主移動機器人(AMR)應用打造，助企業加速數位轉型與AI導入落地。

UP Xtreme ARL Edge專為工業環境打造，全球智慧工廠積極導入AI感知與即時決策技術的關鍵時期。透過整合Intel Core Ultra Series 2處理器強大的CPU、GPU與NPU運算核心，使其AI運算效能最高可達97 TOPS，可支援從機械視覺檢測、預防性維護到機器人自主導航等多元智慧製造關鍵動能，助攻工廠AI自主化升級。此高效能平台讓製造現場可即時進行資料分析與決策，大幅縮短開發週期與部署時間。

研揚UP產品處產品經理林語禾表示，UP Xtreme ARL Edge結合Intel Core Ultra平台的AI效能與工業等級強固設計，能協助客戶快速從概念驗證邁向實際部署。公司希望這款平台能成為推動智慧製造升級的關鍵引擎，協助產業加速邁向智能化、自動化的新世代工廠。UP Xtreme ARL Edge延續UP品牌在開發板與邊緣AI系統的創新精神，更以高效能、強固耐用與靈活擴充三大特點，成為智慧製造、機器人與AIoT解決方案開發的重要平台。