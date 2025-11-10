凱基金控說明旗下三大引擎的強勁獲利表現。凱基人壽10月稅後獲利36.09億元，較去年10月成長兩倍以上，前10月達128.72億元。凱基證券受惠於交投熱絡與承銷市場升溫，10月稅後獲利12.24億元、前10月累計93.88億元，年增7%。凱基銀行10月份稅後獲利6.02億元，今年前10月稅後獲利58.95億元，相較去年同期成長逾兩成。

子公司凱基證券是經紀市占率第二大券商，前三季股東權益報酬率（ROE）居前三大同業之冠。海外佈局領先同業，前10月來自海外轉投資獲利年增9%，持續鞏固最具規模優勢的台資券商地位。

凱基銀行放款規模穩步擴張，加上利差走揚，推升淨利息收益呈現雙位數成長，手續費收入亦維持強勁動能，財富管理業務更連續第三年成長逾20%，展現穩健經營實力。

壽險業務方面，凱基人壽掌握市場脈動、穩健實現獲利。10月新契約保費收入較去年同期成長32%，前10月年增率達23%。凱基人壽並結合凱基投信的類全委標的與凱基銀行通路，推出「活利鑫動」投資型保單，預期將大幅推升11月業績表現。為順利接軌IFRS17與ICS新制，凱基人壽將持續推動高價值商品策略，高效累積契約服務邊際（CSM），強化資本韌性與財務結構。

受惠於AI浪潮推升台灣經濟成長率，以及全球資本市場持續熱絡，凱基金控旗下子公司精準掌握市場趨勢，在交易投資面上有不少斬獲。展望未來，凱基金控指出，AI浪潮與綠色轉型正加速重塑全球金融市場格局，ONE KGI將以更緊密的「銀、證、壽」合作，強化財富管理與資產配置的協同效益。

隨著凱基銀行、凱基證券與凱基人壽進駐高雄資產管理專區，集團布局與跨平台合作版圖將更趨完整，可望注入兼具韌性與前瞻力的成長引擎。