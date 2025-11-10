據觀察者網報導，上個月，德國外交部長瓦德福以「行程安排問題」為由，推遲了訪華行程。但不久後，瓦德福又主動約請中方通話，強調德方高度重視對華關係，期待在中方方便時間盡早訪華，就兩國關係等重要問題深入溝通。

香港《南華早報》11月9日發文稱，這些動作反映出新一屆德國政府缺乏明確的對華戰略，只關注一些特定的問題，卻沒有考慮過中德兩國關係的長期發展軌跡。國際關係觀察人士認為，德國反覆無常的態度只會降低中國對歐盟的戰略信心，如果德國想要恢復與中國的互信，需要先確定長遠的規劃。

過去幾個月，瓦德福多次發表涉華言論。今年5月，瓦德福向德國聯邦議院發表講話提及「中國威脅」，聲稱德中關係「受制於系統性競爭和強權政治」，中國和俄羅斯的關係「非常令人擔憂」，此外，瓦德福還曾發表涉台言論。

瓦德福原計劃10月26日訪問中國，為德國總理梅爾茨訪華鋪路。但在10月24日，德國外交部以「行程安排問題」為由，臨時推遲訪問。幾天後，瓦德福又主動約請中方通話，強調德方高度重視對華關係，期待在中方方便時間盡早訪華，就兩國關係等重要問題深入溝通。

北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建指出，瓦德福的一些言論已經對中德關係造成損害，「在沒有對中國進行正式訪問或與中方進行正式討論的情況下，作出先入為主的判斷是不負責任的。中德之間的互信已不如以往，瓦德福持續發表此類言論只會進一步削弱信任。」

崔洪建認為，德國政府現在只關注一些特定問題，對中方來說，這表明德國缺乏長遠的戰略眼光。

他對《南華早報》表示：「中方期望看到德國跨越個別爭端，提出一個全面、系統的框架。中國或許希望這次事件能促使德國認真思考兩國關係的長期走向，而不是執著於某一議題……目標是引導德國回到通過雙邊渠道解決分歧的軌道上，推動雙方恢復合作解決問題。」

德國國際政治和安全事務研究所的中國問題研究員納丁·戈德哈特（Nadine Godehardt）也認為，德國缺少明確的對華戰略規劃。她表示：「現在的德中戰略，很大程度上只是在討論德國政治中需要發生的事情，並沒有真正聚焦與中國的關係。」

戈德哈特稱，德國希望實現的目標非常明確，但這些目標沒有轉化為德國與中國接觸的具體策略，德國仍需要對現有的外交政策作出補充。

「德國想要降低中國的『風險』，這意味著德國需要識別出風險所在的領域，同時還要控制對中國的依賴，」戈德哈特說，「這無法一蹴而就，需要時間，也需要在過渡階段採取適當的措施。」

中國人民大學歐盟研究中心主任王義桅表示，現在德國陷入了「兩難境地」，缺乏「成熟且連貫」的對華戰略。

王義桅對《南華早報》分析稱，這種困境來源於德國對中國的經濟依賴和與中國的競爭。一方面，德國企業在中國市場獲得了可觀的利潤，足以抵消其他市場的損失。另一方面，中國正擠壓德國在機器人等領域的市場份額，德國在制度影響力和標準制定等傳統優勢領域也面臨競爭。

王義桅說：「與此同時，由於美國債務高企以及（美國總統）特朗普傾向於欺凌盟友，美國顯得不可靠且不穩定……因此，德國對中國仍抱有期望——無論是在俄烏衝突還是氣候變化問題上，與中國合作仍然是必要的。」

崔洪建認為，德國和整個歐洲可能都錯誤地把自己放在了中美競爭的「棋盤」上，進一步縮小了其外交空間，「坦率地說，如果德國打算參與這場地緣政治博弈，除了發表口頭外交聲明之外，它沒有任何真正可用的籌碼來對中國或美國施加重大影響。」

崔洪建表示，德國有能力將政治立場和經濟需求分離，保持更加獨立、靈活的姿態，德國必須意識到，德國與中國的關係是中國與歐盟關係的基礎。他補充說，中國希望其最大的歐洲貿易夥伴能夠發揮相應的政治和外交作用。

他說：「如果兩國再像現在一樣嚴重錯位，中國可能進一步降低對德國的期望……如果歐洲無法在中美競爭的背景下展現出真正的獨立性，中國對歐盟的戰略信心可能也會下降。」

觀察者網專欄作者安東·尼爾曼指出，德國政府對荷蘭在美國壓力下「搶劫」中資企業合法產權的行為絕口不提，反而是倒打一耙，炒作「受害者有罪論」。德國經濟部長哈貝克公開稱荷蘭強行接管安世半導體的決定「是明智的，符合歐盟半導體聯盟的戰略方向，有助於維護歐洲的經濟安全」。當中國對相關半導體材料實施出口管制後，部分德國政客又轉而指責中國「引發芯片危機」。

他認為，德國不敢違逆美國的政治施壓，又不希望自己的利益受損，就希望由中國來承受供應鏈被政治干預的後果。他的如意算盤是用拖時間的方式將這件事「糊弄過去」，這樣既可以不違逆美國，也可以繼續維持以中國為主的供應鏈完整。

尼爾曼表示，在相互依存的全球化體系中，將經濟問題政治化、又以「對方不會反制」的幻想為前提制定政策，是赤裸裸的短視和愚蠢。

2016年至2023年間，中國已連續八年位居德國貿易夥伴榜首。2024年，美國超過中國，成為德國最大的貿易夥伴。不過，德國聯邦統計局的初步數據顯示，2025年1月至8月，中國反超美國，再次成為德國的最大貿易夥伴。

據大陸外交部網站消息，11月3日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應德方請求，同德國外長瓦德福通電話。

王毅表示，中德關係發展的重要經驗是相互尊重、行動指南是合作共贏、正確定位是夥伴關係。中德作為兩個大國和重要經濟體，保持兩國關係健康穩定發展，符合雙方利益和各方期待，有利於世界的和平穩定。中德歷史文化、社會制度不同，存在差異不可避免，雙方應堅持溝通對話、增進瞭解、消除誤解、鞏固互信，但不應搞「麥克風外交」，不能搞違背事實的無端指責。

瓦德福表示，德方高度重視對華關係。德方堅持一個中國政策沒有變化，願同中方密切各領域交流對話，妥處分歧差異，推進德中全方位戰略夥伴關係向前發展。