守護者投手歐提茲。（美聯社資料照）

大聯盟今年7月爆發的守護者球員涉賭案，守護者投手克拉賽（Emmanuel Clase）、歐提茲（Luis Ortiz）被美國聯邦指控收受賄賂、操縱比賽內容讓特定賭客獲利。這份23頁的刑事起訴書本周公開，提到克拉賽涉嫌在對戰道奇的例行賽故意投壞球。

克拉賽是美聯救援王3連霸，去年防禦率低至0.61，入圍美聯賽揚獎，今年他涉賭遭調查，7月底至今無法出賽。紐約東區聯邦檢察官聲明：「他們背叛了美國的國球，誠信與公平刻寫在職業運動的DNA，當腐敗滲入這項運動，不僅讓參與者蒙羞，還會損害公眾對這個重要機構的信任。」

例行賽5月29日對戰道奇，克拉賽故意投歪1顆球，但是打者帕荷斯（Andy Pages）追打揮棒落空，導致那球成為好球。20分鐘之後，「賭客1」傳送貼圖給克拉賽，圖畫內容是某人拿捲筒衛生紙勒住自己，克拉賽以悲傷的狗臉貼圖回應。

在2023-25球季，賭客從克拉賽的好壞球預測投注獲利至少40萬美元（新台幣1239萬）。克拉賽不僅收取賭客的賄賂，還幫忙牽線隊友歐提茲。

今年6月歐提茲在例行賽的兩個特定時間點故意投出大壞球，運彩公司察覺有投注額異常上升而予以標記。現今的投注範圍包含「某局的第1球是好球、壞球、被打出去」之類的細項，讓投手有操作空間。

歐提茲的律師否認一切控訴，宣稱歐提茲「沒有做出試圖贏球以外的行為」。克拉賽也透過經紀人表示並不擔心這個案件，「他不賭博，他繼續在家鄉多明尼加訓練，等待大聯盟做出最終決定。」