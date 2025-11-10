據觀察者網報導，《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方會議（COP30）即將於11月10日至21日在巴西舉行，美國政府已宣佈不會派出高級官員參會。不過，許多人士擔心，美國政府可能威脅加徵關稅或出台簽證限制，阻礙各國達成有關氣候問題的協議。

但美國的威脅未必能發揮多少作用。據路透11月7日報導，即將出席COP30的各國政府正在做準備，防範美國政府破壞談判。大多數國家仍希望維持COP進程，以爭取符合自身利益的協議。分析人士指出，如果美國試圖破壞COP30，可能會陷入孤立境地。

美國「故技重施」？

美國總統川普強烈反對向可再生能源轉型，他在1月20日就任當天就簽署命令，宣佈美國再次退出《巴黎協定》。上個月，川普政府干預國際海事組織的航運業減排框架草案，威脅對支持該計劃的國家實施加徵關稅等措施，迫使各方將最終表決推遲一年。

英國《衛報》稱，多名參加國際海事組織談判的代表還收到了威脅電話和電子郵件，川普政府揚言，如果這些代表投票支持框架草案，將面臨吊銷簽證的報復措施。與會人士表示，這種情況是前所未有的，導致部分代表改變了立場，美國可以利用推遲表決的機會繼續向一些小國施壓。

川普聲稱氣候變化問題是「世界上最大的騙局」，白宮官員已宣佈，美國不會派出高級官員參加在巴西舉行的COP30。不過，由於美國要到明年1月才會正式退出《巴黎協定》，美國依然有權在COP30期間派遣談判代表。

一些國家擔心，美國可能「故技重施」，繼續通過關稅、簽證限制等威脅，阻礙其他國家在COP30期間達成協議。挪威氣候與環境大臣安德烈亞斯·比耶蘭·埃里克森說：「就像國際海事組織遭遇的那樣，一個國家對其他國家和談判代表採取各種威脅手段，這讓我感到擔憂。」

COP30涉及氣候融資、極端天氣等多個議題，其中一些問題與川普政府的政策密切相關。例如，美國已經與歐盟、日本和韓國等國簽署購買更多美國石油和天然氣的協議，如果各國繼續推進COP28協議中的石油和天然氣脫碳倡議，美國與這些國家的關係將變得更加複雜。

來自一個島國的外交官告訴路透，多國擔心，即使美國不參加COP30，川普政府也可能對參與氣候談判的國家實施報復。《衛報》也分析稱，如果COP30引起了川普政府的關注，美國可能嘗試破壞會議。

但川普政府的威脅不一定能嚇倒出席COP30的各國。三名歐洲官員告訴路透，歐盟已經考慮到美國完全缺席COP30、美國參加會議並阻撓談判或美國通過場外活動攻擊氣候政策等各種情況，一直在為應對這些情況做準備。

其中一名官員稱，歐盟擔心，美國發出的威脅可能讓一些國家退出多邊進程或COP談判，因此歐盟的首要目標是讓各國團結起來，在COP30形成反對美國干預的「統一戰線」。

部分美國議員也呼籲其他國家頂住壓力，不要向川普政府讓步。美國民主黨參議員、參議院環境委員會成員謝爾頓·懷特豪斯表示：「如果你們被川普政府嚇倒，他們只會奪取你們讓出來的所有空間，然後索取更多。」

分析人士指出，大多數國家仍希望維持COP進程，因為它們可以通過COP影響其他國家，並爭取符合自身利益的協議。非營利組織世界資源研究所所長戴維·瓦斯科夫表示：「很少有國家想破壞多邊進程。如果美國干預，我認為他們反而會發現自己陷入孤立境地。」

中國的態度「非常從容」

外媒在報導美國缺席的同時，也將目光投向了中國日益增長的影響力是否會填補由此產生的空缺。近年來，中國不僅認真履行氣候承諾，還在清潔能源技術、製造和轉型等方面保持領先。

《衛報》指出，中國可再生能源裝機量已佔到全國總裝機的一半以上，中國銷售的汽車中，新能源汽車佔比接近一半。中國出口的廉價太陽能和風力發電組件，更是助推全球發展可再生能源。該報認為，中國繼續推進減排，可能在COP30發出更多鼓舞人心的信號。

美國智庫亞洲協會政策研究所中國氣候中心學者李碩表示，中國是全球可再生能源產品的重要供應國，很多可再生能源產品和投資正逐漸轉移到全球南方國家。如果西方國家認識不到中國已開始掌握商業和科技領域的主導地位，依然把中國視為氣候行動的「落後者」，將在綠色科技領域全面落後於中國。

英國皇家國際事務研究所能源與社會中心研究員帕特里克·施羅德（Patrick Schröder）也指出，中國表現低調，但實際上一直在大力推動實用的可再生能源技術，以此促進低碳發展。

該研究所的另一名研究員郭江汶則表示，歐盟一方面希望中國加速減排，另一方面卻又擔心中國綠色技術和產品將帶來所謂「風險」。如果歐盟想要推動減排，應該強化與中國的溝通和交流，在可再生能源領域深化合作。

COP30候任主席安德烈·科雷亞·多拉戈表示：「我認為中國的態度非常從容，他們不像某些國家那樣去教訓別國，而是盡自己所能。在當前興起的新經濟之中，這可以說是一場變革。沒有哪個國家比中國在新經濟上投入的更多，專注於技術、規模、質量，並致力於尋找真正能讓所有人受益的解決方案。」

中國生態環境部10月29日在北京發佈《中國應對氣候變化的政策與行動2025年度報告》指出，當前，地緣政治衝突不斷加劇，個別大國熱衷於單邊主義、保護主義，對國際規則和國際秩序造成嚴重衝擊，削弱全球應對氣候變化努力。COP30是推動《巴黎協定》全面實施的關鍵節點，將為氣候治理下一個十年指明方向。

大陸生態環境部應對氣候變化司司長夏應顯表示，中方願意發揮積極建設性作用，與各方一道支持巴西主席國，推動COP30取得積極成果，為氣候變化多邊進程注入穩定性和前進動力。

「我們呼籲各方堅守並落實《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》所確定的目標、原則與安排，堅持多邊主義和國際合作，統籌推進減緩、適應、資金、技術、能力建設談判，營造良好的國際環境，確保優質綠色產品在全球自由流通，推動全球綠色公正轉型。」夏應顯說。

當地時間11月7日，COP30東道主巴西召集的貝倫氣候峰會結束議程，為期兩天的峰會為即將到來的COP30談判提供了「政治方向」。與會各國領導人和代表團團長共同發佈了「關注飢餓、貧困和以人為本的氣候行動的《貝倫宣言》」，承認氣候變化加劇了飢餓和貧困，並呼籲採取更公平、更包容的氣候行動，重點關注最弱勢群體。