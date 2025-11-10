前三季遊戲營運動能主要來自民國107年底上市手機遊戲《風之國度》，與去年推出的《GRAND FANTASIA-精靈樂章：ORIGIN》全球版、今年新推出端遊《晴空物語：REBORN》全球版及《幻想神域：源神啟動》全球版。其中，遊戲收入8.83億元，權利金收入0.11元。

傳奇旗下各款端遊於今年暑假迎來大型改版，推出各種新職業與系列活動，並與知名IP展開聯動合作，成功刺激玩家活躍度。並配合「老手回流」專屬活動，有效召回既有玩家，穩定遊戲營收表現。近兩年度由於主推端遊MMORPG產品，而端遊成本率約為手遊一半，對毛利率亦有正面影響。

展望未來，傳奇遊戲旗下首款放置類型手機遊戲《Pew Pew Slime》，已於11月4日在全球多個主要地區正式上市，發布範圍廣泛覆蓋歐美及東南亞，並提供九種語言版本，其為放置型角色扮演（Idle RPG）的深度養成與彈幕動作（Bullet Hell Action）的刺激操作完美結合。遊戲採用引人入勝的美式卡通風格，主題聚焦於可愛的史萊姆，並以提供「無壓力體驗」為核心特色，讓玩家能隨時隨地享受「持續成長」的樂趣，也挹注第四季營運。