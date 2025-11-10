志聖工業2025年10月合併營收為5.61億元，較9月增加13.13%，年成長50.99%，創下近年同期新高；累計今年前10月合併營收達49.16億元，年增27.55%，已超越2024年全年營收，顯示公司在半導體先進封裝設備及AI伺服器相關應用需求帶動下，持續展現穩健成長動能。

志聖工業近年積極轉型布局半導體先進封裝與載板製程設備，受惠台積電及國際OSAT廠、先進PCB導入新製程設備需求，公司營收結構明顯優化，隨AI晶片與高效能運算(HPC)需求強勁，志聖工業2025年合併營收有望創下歷史新高，且預期相關設備訂單可望於2026年起進一步放量。

志聖工業亦通過發行17億元可轉換公司債(CB)發行，取得多種籌資來源，藉此優化財務結構；市場預期，志聖此次CB發行將有助公司在AI與先進封裝浪潮中搶占更高市佔率，為未來3~5年營收與獲利成長奠定基礎。