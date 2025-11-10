Klook執行長暨聯合創辦人林照圍（Ethan Lin）表示，Daniel和Jakii的加入，將為Klook下一階段的成長挹注強勁動能。2位皆具備深厚的國際經驗，專精亞洲與美國市場，能讓Klook在快速擴展全球業務之際，也能精準掌握各地市場需求。

林照圍強調，2位高階主管在產品規模化和運用行銷數據推動成長的豐富專業，將共同強化Klook的科技架構，有效提升營運效率。

高遵明是擁有30年深厚經驗的技術領導者，曾成功建立並擴展世界級的消費者網路平台，曾任eBay網站營運與品質工程總監，未來將專注於強化產品與技術領先，以確保公司能夠持續創新並穩定擴大規模。

高遵明在Klook將聚焦提升使用者從搜尋到預訂的完整體驗，並充分運用數據分析與AI，提升營運效率與顧客滿意度。高遵明表示，Klook正重新定義人們探索和預訂體驗的方式，非常期待將全球電商經驗帶入Klook，透過數據與AI應用，持續擴展Klook影響力。

Jakii Chu則擁有25年行銷經驗，她的職涯始於頂尖的矽谷公司，曾任Instacart行銷長（CMO）、Fanatics電商資深副總裁，並曾任eBay運輸部門營運長（COO），為多個全球業務打造成長動能。

Jakii在Klook將負責主導數據行銷轉型，聚焦利用AI創新打造能快速擴展並整合的行銷技術系統，同時強化數據分析，幫助公司做出更快、更精準的商業決策。Jakii表示，她的任務是運用數據洞察，設計並執行能創造永續成長的行銷策略，期待將Klook現有的行銷動能，推向下一波高速成長期。