全台民眾期待的普發1萬現金，要選擇「登記入帳」的人，今（10日）起不限身分證尾數，隨時都可上網進行登記！至於要如何查詢登記結果？檢視自己登記成功或失敗？根據普發1萬官網資料顯示，查詢登記結果將於13日起開放，屆時民眾將可快速查詢。

然而這次普發現金同樣有5種管道，分別為登記入帳、直接入帳以及造冊發放，而ATM領現將於17日開放、郵局臨櫃領現為24日開放。

以下為《中時新聞網》特別整理「登記入帳」相關資訊，供讀者快速了解：

●開放登記時間？

至2026年4月30日23:59止。

●登記流程？

本人或代領人透過手機、平板或電腦，於普發現金官網「登記入帳」頁面，依序輸入下列資料，輸入完畢確認資料無誤後，點選確認送出完成登記。

-身分證統一編號或居留證統一證號。

-金融機構(含郵局)代號及帳號。

-發放對象健保卡號。

未滿13歲孩童可由父母/監護人其中1人代領。如為代領人時，登記頁面之「身份證統一編號」、「金融機構代號」、「金融機構帳號」欄位請輸入「代領人」資料，「發放對象健保卡號」請輸入孩童的健保卡號。

●如何查詢有無成功？操作方式？

查詢功能將於13日起開放。

於普發現金官網點選查詢登記結果→輸入本人/代領人身分證統一編號或居留證統一證號→輸入發放對象健保卡號→點選確認送出→完成查詢登記結果。

●為什麼登記成功了，還沒收到錢？

13日起請於官網查詢實際登記結果，查詢登記結果若有核驗失敗、入帳失敗情形，請重新於官網登記或至ATM領現或郵局領現；另入帳時程以官網公告為主，後續請補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。

另外，如果「入帳失敗」，該健保卡號將重新開放登記入帳申請，不提供入帳帳號修改，可能失敗情形如下：

1.帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致。

2.無此帳戶。

3.帳戶已結清。

4.帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶。

如有疑問請洽1988諮詢專線或洽往來銀行客服查詢。

●登記後入帳時間？

11月5日起至11月10日止完成登記並經檢核成功者，款項將自11月11日18時起至11月12日，依各銀行作業程序陸續入帳。

11月11日起至11月17日止完成登記並經檢核成功者，款項將自11月12日18時起至11月18日，依各銀行作業程序陸續入帳。

11月18日起至115年4月30日，於當日18時前完成登記並經檢核成功者，款項當日入帳(遇假日順延至次一營業日)，於當日18時後完成登記並經檢核成功者，款項在次一營業日入帳。請補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。（資料來源：普發現金官網）