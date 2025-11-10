受惠於年底傳統旺季效應，歐美客戶提前備貨動能轉強，特力貿易事業體10月營收達14.5億元，佔整體營收比重為53%；特力表示，此一成長顯示，部分歐美大型零售通路的拉貨需求已逐步浮現，貿易事業體在關稅政策壓力下，營運動能正逐漸脫離谷底，呈現回升態勢。

在零售營收部分，特力屋10月合併營收為7.4億元，月增7%，年減0.8%；特力表示，面對10月六都房市交易量年減13.5%的市場挑戰，特力屋憑藉兩大關鍵行動，展現穩健的營運韌性；除藉由「30週年慶」行銷活動挹注業績動能，亦透過「社區管家」服務深化鄰里經營、開拓在地商機；此雙軌策略成功拉抬裝修服務與相關品類的業績，有效降低外部環境的衝擊。

受近期頻繁降雨影響，部分工程進度延宕，中欣實業10月合併營收為2.3億元，較去年同期略有下滑，惟整體在建工程仍維持穩健推進。

特力114年前10月合併營收為281.29億元，年減8.08%。

展望未來，特力表示，儘管歐美市場拉貨動能已有回溫跡象，特力貿易事業體仍審慎以對，將持續密切掌握市場脈動，並積極深化南進供應鏈，推動採購地區多元化布局，以強化供應彈性，因應潛在突發情況及全球大型客戶的緊急出貨需求。

在特力屋方面，10月居家裝修服務的預約單量已見顯著增長，顯示第4季的居家修繕需求已提前發酵，預期將為年底旺季的營收表現挹注成長動能。

至於中欣實業維保修繕業務持續發展，團隊為提升服務品質與工程完善度，積極投入資源優化作業流程，相關案件穩步執行中，專業水電材料銷售維持成長動能，專案租賃與門市業績表現良好，展現公司多元布局與持續成長的營運實力。