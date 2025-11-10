據觀察者網報導，近年來，中國新能源汽車產業蓬勃發展，憑藉先進的技術和實惠的價格席捲國際市場。據英國《金融時報》11月9日報導，全球最大的滾裝船運營商華倫威爾森表示，中國企業已進入創新和擴張的新階段，競爭力不足的歐洲汽車製造商正迅速失去全球市場份額。

華倫威爾森首席執行官拉塞·克里斯托弗森（Lasse Kristoffersen）說，在歐洲汽車製造商面臨中國市場銷量萎縮、歐洲需求低迷和美國提高關稅的「三重打擊」之際，中國對拉丁美洲、歐洲、非洲和澳大利亞的汽車出口量正出現大幅度增長。

他對分析師表示：「中國之所以贏得市場份額，是因為他們在自我創新。中國生產商已經從成本領先者變成了技術領先者。」

諮詢公司AlixPartners統計，去年中國汽車出口量增長23％，達到640萬輛，比排在第二位的日本高出50％以上。該公司預計，在新興市場增長的推動下，到2030年，中國製造商佔據全球市場的份額將從去年的21％提高到30％。

美國《紐約時報》稱，當歐洲和美國的汽車製造商在向電動化轉型方面舉步維艱時，中國憑借更先進的技術和低於特斯拉等競爭對手的價格迅速佔據市場，這使得中國電動汽車在購買力較弱的發展中國家格外具有吸引力。

德國施密特汽車研究公司的數據還顯示，比亞迪、奇瑞和上汽集團等中國車企同時也在西歐快速擴張，在今年前9個月新車銷量中的佔比達到5.7％，高於去年同期的3.2％。在歐洲電動汽車市場中，中國品牌的佔比還要更高，過去9個月的佔比達到10％以上。

《金融時報》指出，華倫威爾森過去的業務主要是將西方汽車製造商的產品運往中國，但最近幾年，這家挪威滾裝船運營商開始幫助新興的中國汽車製造商開拓海外市場，以增加收入。克里斯托弗森表示，歐洲製造商難以與中國企業競爭，正迅速喪失全球市場份額。

比亞迪是全球最大、增長最快的電動汽車製造商，正在組建一支包含8艘滾裝船的船隊，在全球範圍內運輸汽車。

上汽集團在2022年就宣佈與中國船舶集團正式簽署協議，中船江南造船將為上汽旗下安吉物流「量身定制」遠洋汽車運輸船。到2026年底，上汽集團自營汽車運輸船隊預計將達到14艘，每艘船平均造價約為1億美元，船隊的投資總額達到百億元人民幣級別。

克里斯托弗森表示，他不認為比亞迪或其他客戶會成為華倫威爾森在航運領域的競爭對手，但中國航運企業可能增加在汽車運輸方面的投入。

近些年，隨著中國汽車出口量迅猛增長，海上運力不足成為中國車企在出口時面臨的一大難題。

上汽安吉物流總經理金麒去年接受《第一財經》等媒體採訪時表示，中國汽車的出口量在2020年底約為100萬輛，到2023年這個數值已經接近500萬輛，在三年內漲了近4倍，而船舶又是一個長週期行業，沒那麼快造成，所以汽車運輸船的數量增長速度遠跟不上出口的速度，這就導致汽車出口運力不足。

根據諮詢機構克拉克森統計數據，從2020年8月到2023年11月底，一艘6500標準車位汽車運輸船一年期的租金從1萬美元／天一路飆升到了11.5萬美元／天，漲幅超10倍。

克里斯托弗森說：「根據我們與中國客戶的交流，他們之所以購買和建造船舶，是因為擔心無法獲得運力。現在這種擔憂正在緩解……因此會有中國航運企業參與競爭，但我們的客戶變成我們的競爭對手的可能性並不大。」

在中國電動汽車以強勁的勢頭擴大在海外市場的佔有率之際，一些西方國家試圖採取措施，阻礙中國汽車出口。美國限制中國電動汽車進口，歐盟則提高了對中國電動汽車的關稅。

大陸外交部發言人林劍此前表示，電動汽車是全球化產業，只有分工合作才能互利共贏，只有公平競爭才有技術進步。以「公平競爭」「國家安全」為名，搞保護主義、貿易壁壘，違背市場經濟原則和世貿組織規則，短期看似乎佔了便宜，但保護的是落後，失去的是未來，造成的是多輸，長遠看只會損害本國產業和消費者的利益，影響全球經濟綠色轉型和應對氣候變化的努力。