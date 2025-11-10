小編今天（10）日精選5件國內外重要財經大事。北市府與新壽的解約談判告一段落，解約金共計約44.7億元，本周送市議會審查，最快本周五完成解約，下周啟動地上權程序，之後將等待輝達提交計畫書，才能將北士科T17、T18專案設定地上權予輝達。

預估農曆年前，輝達執行長黃仁勳來台參加尾牙時，有望與其簽約，同時台電也會在洲美國小預定地的地下室興建變電所，提供充足電力給北士科相關供應鏈使用。

【1】輝達北士科用地 就等黃仁勳尾牙來台簽約

台北市府預計10日將新壽解約金送交台北市議會審議，本周五前正式和新壽解約。至於和輝達簽約取得土地時程，可望落在輝達執行長黃仁勳農曆年前再度來台和員工吃尾牙宴時，成為一份過年大禮。

【2】台股拚返28K 緊盯四關鍵

美股四大指數周五（7日）漲跌互見，台指期夜盤最低下探27,155點，終場以下跌160點至27,561點作收。法人表示，在兩大利多支撐下，行情大跌的機率不高，預期將於28,500點至27,000點之間震盪，目前指數位於中間位置，拚重回月線及28,000點，惟需關注四大關鍵。

【3】墨比爾斯示警 AI龍頭股恐跌40％

被喻為「新興市場教父」的墨比爾斯（Mark Mobius）近日警告，隨著估值飆升，人工智慧（AI）類股可能迎來大幅修正，AI龍頭股崩跌幅度恐達30％～40％。但他仍看好AI長期趨勢，建議投資人應為修正做好準備並逢低承接。

【4】AI PC攻歐美購物季 台鏈歡呼

歐美年終購物旺季提前啟動，AI PC正式進軍主流市場。隨著高通Snapdragon X系列平台出貨加速、搭載AI功能的筆電價格帶下探至499美元起，帶動整體NB供應鏈氣勢升溫。法人指出，第四季筆電出貨量持續加溫，並有望優於預期，台灣IC設計族群中，義隆電、凌陽創新及瑞昱三家消費性IC業者，有機會受惠新一波AI裝置升級潮。

【5】旺宏董座吳敏求：記憶體超循環 審慎看待

全球資料中心建設潮推升記憶體需求，市場正進入供應吃緊與價格上行階段。旺宏電子董事長吳敏求9日表示，目前確實出現缺貨與漲價現象，但他對「記憶體超循環（Supercycle）」持審慎態度，強調理性看待市場波動。